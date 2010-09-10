Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а): Вы расскажите Роскомнадзору.
Лучше сдавайтесь... по-хорошему
Re: Незамеченные рязанские события
Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
Зацепил он вас таки, да?
Re: Незамеченные рязанские события
Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.
Дедушко... цеплялка у вас сломана, проверьте, знаменитый вы наш секретный УчОнаЙ - плехановецЪ
Кинескоп с диагональю размером 51" в народном хозяйстве где применялся?
Re: Незамеченные рязанские события
В УК обещают что деньги даром не пропадут , их потратят на обертку лифта картоном (чтоб не поцарапал) если лифт включат.
Если хорошо будут вести себя, то лифт включат
Если хорошо будут вести себя, то лифт включат
Re: Незамеченные рязанские события
13 апреля популярный российский художник Никас Сафронов явил свои работы в Рязани. За час до официального открытия выставки живописец встретился с местной прессой и был счастлив сообщить, что отобедал в «Бристоле». «Там вся мебель моя», — констатировал он, пояснив, что собирал её в течение многих лет по всему миру.
http://mediaryazan.ru/news/detail/383076.html
Между открытием выставки, ужином с губернатором, перед мастер-классом со студентам художественного училища, после нескольких интервью и многочисленных фото, Сафронов демонстрирует умение жить, наслаждаясь.
https://www.rzn.info/articles/kak-nikas ... -dyma.html
Когда у художника спросили, с кем бы он хотел покурить сигару, но пока не может себе этого позволить, Сафронов ответ: «С Путиным…(молчание) и с Трампом… Чтобы обсудили все спокойно и нашли общий язык»
Re: Незамеченные рязанские события
Проезд будет закрыт в связи с техническим обслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж в следующее время: с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля; с 23:00 20 апреля до 5:00 21 апреля.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/4/17/rya ... bhodu.html
Нашли проблему с мостом.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/4/17/rya ... bhodu.html
Нашли проблему с мостом.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Проезд будет закрыт в связи с техническим обслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж в следующее время: с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля; с 23:00 20 апреля до 5:00 21 апреля.
Нашли проблему с мостом.
Обычно, чтобы событие осталось незамеченным, оно должно хотя бы произойти.
Но, видимо, не для всех Некоторые могут их предвидеть
Re: Незамеченные рязанские события
Так всегда в России.Создаем проблему,потом рвем рубаху и проблемы преодолеваем.
Так и с мостом.вертикально-подъемным.
На чужих ошибках учатся,на своих делают карьеру.
Так и с мостом.вертикально-подъемным.
На чужих ошибках учатся,на своих делают карьеру.
Re: Незамеченные рязанские события
Они познакомились
Николай Любимов познакомился с работой Рязанского кожевенного завода
Уж попали, так попали...
Ведь может собственных "Платонов" и кожистых "Луи Виттонов" земля рязанская рожать ... да простит нас Ломоносов Михаил Васильевич...
Хотя такого товара в каталоге нет... Новинка, не иначе
Мир-Труд-Май !!!
Николай Любимов познакомился с работой Рязанского кожевенного завода
3 мая врио губернатора Николай Любимов посетил Рязанский кожевенный завод. Руководство предприятия провело экскурсию по производству АО «Русская кожа» — главе региона показали цеха, лабораторию, продукцию, рассказали об инвестиционных проектах. Сегодня завод делает кожу для авиационной промышленности, автомобилей, специализируется на меховых овечьих шкурах
— Завод современный, конкурентоспособный, дружелюбный для работников, — отметил Любимов, познакомившись с производством. — Завод не стоит на месте — постоянно модернизируется оборудование, чтобы быть в тренде, чувствовать конъюнктуру и попадать, куда нужно со своим товаром...
Уж попали, так попали...
Ведь может собственных "Платонов" и кожистых "Луи Виттонов" земля рязанская рожать ... да простит нас Ломоносов Михаил Васильевич...
Хотя такого товара в каталоге нет... Новинка, не иначе
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
Мир-Труд-Май !!!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 06 май 2017, 04:26
замена масла и фильтров
Доброго времени суток дамы и господа!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 06 май 2017, 04:26
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
Здравствуйте товарищи!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе autohits by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
Увидимся!
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