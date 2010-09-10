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Док Пользователь RZN.info Сообщения: 2814 Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10 Re: Незамеченные рязанские события Цитата Сообщение Док » Сегодня, 13:44

Следующее судебное заседание Арбитражного суда состоится

07 августа 2017 года в 16 часов, зал №5 по адресу: ул. Почтовая 43/44,судья Ушакова И.А. дело № А-54 1557/2017.

Вход свободный, с собой нужно иметь паспорт.

Приглашаем всех неравнодушных к этой варварской вырубке садика и постройке дома-башни (по ул. Полетаева 25.к.2) впритык к существующим домам. По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3Следующее судебное заседание Арбитражного суда состоится07 августа 2017 года в 16 часов, зал №5 по адресу: ул. Почтовая 43/44,судья Ушакова И.А. дело № А-54 1557/2017.Вход свободный, с собой нужно иметь паспорт.Приглашаем всех неравнодушных к этой варварской вырубке садика и постройке дома-башни (по ул. Полетаева 25.к.2) впритык к существующим домам. http://www.vr-gazeta.ru/obshchestvo/str ... ne-budet-/ Your friend in time Emmet L.Brown Вернуться к началу

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