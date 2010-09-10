Сообщение Док » 07 авг 2017, 09:15

Дед Анатольич писал(а): Стройку-то прекратили?

Вырубку и другие действия прекратили ещё в январе.Лампы ночью светят, сторож есть. Сторожа спрашивали, что будет, говорит (со слов): Строить будем.