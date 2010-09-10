Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2815
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Док » 04 авг 2017, 13:44

По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3
Следующее судебное заседание Арбитражного суда состоится
07 августа 2017 года в 16 часов, зал №5 по адресу: ул. Почтовая 43/44,судья Ушакова И.А. дело № А-54 1557/2017.
Вход свободный, с собой нужно иметь паспорт.
Приглашаем всех неравнодушных к этой варварской вырубке садика и постройке дома-башни (по ул. Полетаева 25.к.2) впритык к существующим домам. http://www.vr-gazeta.ru/obshchestvo/str ... ne-budet-/
Your friend in time Emmet L.Brown
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Дед Анатольич » 05 авг 2017, 23:47

Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3

Стройку-то прекратили? Или пока суд да дело, ваяют потихоньку?
Только живи, и до всего доживешь
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2815
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Док » 07 авг 2017, 09:15

Дед Анатольич писал(а):Стройку-то прекратили?

Вырубку и другие действия прекратили ещё в январе.
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 1UxDWo.jpg
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 48AlK8.jpg

Лампы ночью светят, сторож есть. Сторожа спрашивали, что будет, говорит (со слов): Строить будем.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Antipov » 10 авг 2017, 12:47

Дед Анатольич писал(а):А что, правда в рязанских маршрутках поставили терминалы безналичной оплаты? Кто-то уже пользовался?

Отвечаю поздно, но отвечаю:
Да, в некоторых стоят. Я маршрутками пользуюсь редко (предпочитаю автобусы и троллейбусы) но пару раз ездил, оплачивал сбербанковской безконтактной визой. Работает! Хотя водители и пугаются.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Дед Анатольич » 24 авг 2017, 11:37

Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3

Сочувствую, по человечески. Обычный пиар со стороны власти получился
http://docs.pravo.ru/document/view/97228962/111184481/
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6126
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 25 авг 2017, 15:22

ВОТ ТАК ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНЫЙ СУД и АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЗАНИ.
Изображение
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Spiro
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 сен 2012, 20:23

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Spiro » 10 сен 2017, 15:59

https://www.rzn.info/articles/toponimic ... licam.html
Забавно, но закрыли комментарии.
Наверное, не хотят, чтобы обсуждали и называли вещи своими именами. Уподобляясь украм и прибалтам, создали комиссию по декоммунизации, уничтожая память о прошлом, переименовывая улицы. Как будто советские названия не исторические, жуткая глупость же. Тогда вершились великие дела. И поражает позиция ко всем именным улицам, разве это не стирание исторической памяти?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6126
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 11 сен 2017, 09:34

Ул.Ленина и одноименная площадь не смогли переименовать. Большие затраты.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.
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Zver
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2009, 09:47

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Zver » Сегодня, 15:02

Кто нибудь знает в каком состоянии дела по поводу строительства храма в Парке подводников в Канищево? А то котлован вырыли уже несколько лет назад и опять тишина с судами.
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