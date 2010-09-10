Сообщение Spiro » 10 сен 2017, 15:59

Забавно, но закрыли комментарии.Наверное, не хотят, чтобы обсуждали и называли вещи своими именами. Уподобляясь украм и прибалтам, создали комиссию по декоммунизации, уничтожая память о прошлом, переименовывая улицы. Как будто советские названия не исторические, жуткая глупость же. Тогда вершились великие дела. И поражает позиция ко всем именным улицам, разве это не стирание исторической памяти?