Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3
Следующее судебное заседание Арбитражного суда состоится
07 августа 2017 года в 16 часов, зал №5 по адресу: ул. Почтовая 43/44,судья Ушакова И.А. дело № А-54 1557/2017.
Вход свободный, с собой нужно иметь паспорт.
Приглашаем всех неравнодушных к этой варварской вырубке садика и постройке дома-башни (по ул. Полетаева 25.к.2) впритык к существующим домам. http://www.vr-gazeta.ru/obshchestvo/str ... ne-budet-/
Следующее судебное заседание Арбитражного суда состоится
07 августа 2017 года в 16 часов, зал №5 по адресу: ул. Почтовая 43/44,судья Ушакова И.А. дело № А-54 1557/2017.
Вход свободный, с собой нужно иметь паспорт.
Приглашаем всех неравнодушных к этой варварской вырубке садика и постройке дома-башни (по ул. Полетаева 25.к.2) впритык к существующим домам. http://www.vr-gazeta.ru/obshchestvo/str ... ne-budet-/
Your friend in time Emmet L.Brown
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Незамеченные рязанские события
Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3
Стройку-то прекратили? Или пока суд да дело, ваяют потихоньку?
Только живи, и до всего доживешь
Re: Незамеченные рязанские события
Дед Анатольич писал(а):Стройку-то прекратили?
Вырубку и другие действия прекратили ещё в январе.
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 1UxDWo.jpg
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 48AlK8.jpg
Лампы ночью светят, сторож есть. Сторожа спрашивали, что будет, говорит (со слов): Строить будем.
Your friend in time Emmet L.Brown
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1813
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Незамеченные рязанские события
Дед Анатольич писал(а):А что, правда в рязанских маршрутках поставили терминалы безналичной оплаты? Кто-то уже пользовался?
Отвечаю поздно, но отвечаю:
Да, в некоторых стоят. Я маршрутками пользуюсь редко (предпочитаю автобусы и троллейбусы) но пару раз ездил, оплачивал сбербанковской безконтактной визой. Работает! Хотя водители и пугаются.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Незамеченные рязанские события
Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3
Сочувствую, по человечески. Обычный пиар со стороны власти получился
http://docs.pravo.ru/document/view/97228962/111184481/
Только живи, и до всего доживешь
Re: Незамеченные рязанские события
Re: Незамеченные рязанские события
https://www.rzn.info/articles/toponimic ... licam.html
Забавно, но закрыли комментарии.
Наверное, не хотят, чтобы обсуждали и называли вещи своими именами. Уподобляясь украм и прибалтам, создали комиссию по декоммунизации, уничтожая память о прошлом, переименовывая улицы. Как будто советские названия не исторические, жуткая глупость же. Тогда вершились великие дела. И поражает позиция ко всем именным улицам, разве это не стирание исторической памяти?
Забавно, но закрыли комментарии.
Наверное, не хотят, чтобы обсуждали и называли вещи своими именами. Уподобляясь украм и прибалтам, создали комиссию по декоммунизации, уничтожая память о прошлом, переименовывая улицы. Как будто советские названия не исторические, жуткая глупость же. Тогда вершились великие дела. И поражает позиция ко всем именным улицам, разве это не стирание исторической памяти?
Re: Незамеченные рязанские события
Ул.Ленина и одноименная площадь не смогли переименовать. Большие затраты.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Ул.Ленина и одноименная площадь не смогли переименовать. Большие затраты.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.
Здравствуйте! Эти двойные названия улиц уже достали, настоящая путаница из-за этого! Кому это нужно? Историческая память? Переименовывать улицы надо только проведя референдум среди жителей живущих на этой улице - это только им решать!
Re: Незамеченные рязанские события
Русак
Вы готовы оплатить затраты на смену адресов госучреждений на картах,бланках.сайтах?
Когда меняли Подбельского на Почтовую смена регистрационной отметки в паспорте за счет жителей.
Вы готовы оплатить затраты на смену адресов госучреждений на картах,бланках.сайтах?
Когда меняли Подбельского на Почтовую смена регистрационной отметки в паспорте за счет жителей.
Re: Незамеченные рязанские события
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вручил Патриаршую награду Вячеславу Морозову, руководителю Управления Федеральной Налоговой Службы России по Рязанской области
Как указано на сайте Рязанской Епархии, http://www.ryazeparh.ru/index.php/news/ ... yu-nagradu
Как указано на сайте Рязанской Епархии, http://www.ryazeparh.ru/index.php/news/ ... yu-nagradu
Вячеслав Анатольевич был награжден этим знаком отличия во внимание к трудам на благо Церкви, в том числе по устроению храмов.
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