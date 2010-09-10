Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2818
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Док » 04 авг 2017, 13:44

По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3
Следующее судебное заседание Арбитражного суда состоится
07 августа 2017 года в 16 часов, зал №5 по адресу: ул. Почтовая 43/44,судья Ушакова И.А. дело № А-54 1557/2017.
Вход свободный, с собой нужно иметь паспорт.
Приглашаем всех неравнодушных к этой варварской вырубке садика и постройке дома-башни (по ул. Полетаева 25.к.2) впритык к существующим домам. http://www.vr-gazeta.ru/obshchestvo/str ... ne-budet-/
Your friend in time Emmet L.Brown
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Дед Анатольич » 05 авг 2017, 23:47

Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3

Стройку-то прекратили? Или пока суд да дело, ваяют потихоньку?
Только живи, и до всего доживешь
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2818
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Док » 07 авг 2017, 09:15

Дед Анатольич писал(а):Стройку-то прекратили?

Вырубку и другие действия прекратили ещё в январе.
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 1UxDWo.jpg
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 48AlK8.jpg

Лампы ночью светят, сторож есть. Сторожа спрашивали, что будет, говорит (со слов): Строить будем.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Antipov » 10 авг 2017, 12:47

Дед Анатольич писал(а):А что, правда в рязанских маршрутках поставили терминалы безналичной оплаты? Кто-то уже пользовался?

Отвечаю поздно, но отвечаю:
Да, в некоторых стоят. Я маршрутками пользуюсь редко (предпочитаю автобусы и троллейбусы) но пару раз ездил, оплачивал сбербанковской безконтактной визой. Работает! Хотя водители и пугаются.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Дед Анатольич » 24 авг 2017, 11:37

Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3

Сочувствую, по человечески. Обычный пиар со стороны власти получился
http://docs.pravo.ru/document/view/97228962/111184481/
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6404
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 25 авг 2017, 15:22

ВОТ ТАК ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНЫЙ СУД и АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЗАНИ.
Изображение
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Spiro
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 сен 2012, 20:23

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Spiro » 10 сен 2017, 15:59

https://www.rzn.info/articles/toponimic ... licam.html
Забавно, но закрыли комментарии.
Наверное, не хотят, чтобы обсуждали и называли вещи своими именами. Уподобляясь украм и прибалтам, создали комиссию по декоммунизации, уничтожая память о прошлом, переименовывая улицы. Как будто советские названия не исторические, жуткая глупость же. Тогда вершились великие дела. И поражает позиция ко всем именным улицам, разве это не стирание исторической памяти?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6404
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 11 сен 2017, 09:34

Ул.Ленина и одноименная площадь не смогли переименовать. Большие затраты.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.
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Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Русак » 06 окт 2017, 11:28

ivanes писал(а):Ул.Ленина и одноименная площадь не смогли переименовать. Большие затраты.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.

Здравствуйте! Эти двойные названия улиц уже достали, настоящая путаница из-за этого! Кому это нужно? Историческая память? Переименовывать улицы надо только проведя референдум среди жителей живущих на этой улице - это только им решать!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6404
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 11 окт 2017, 16:07

Русак
Вы готовы оплатить затраты на смену адресов госучреждений на картах,бланках.сайтах?
Когда меняли Подбельского на Почтовую смена регистрационной отметки в паспорте за счет жителей.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3788
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 20 фев 2018, 11:44

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вручил Патриаршую награду Вячеславу Морозову, руководителю Управления Федеральной Налоговой Службы России по Рязанской области

Изображение

Как указано на сайте Рязанской Епархии, http://www.ryazeparh.ru/index.php/news/ ... yu-nagradu
Вячеслав Анатольевич был награжден этим знаком отличия во внимание к трудам на благо Церкви, в том числе по устроению храмов.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6404
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 21 фев 2018, 18:32

Хоть один бизнесмен оценил налоговую службу в Рязанской области.Другие не ценят.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3788
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 26 фев 2018, 11:02

ivanes писал(а):Хоть один бизнесмен оценил налоговую службу в Рязанской области.



Значит, воистину преуспел в этом богоугодном деле... раз дедушка радуется :D



ivanes писал(а):Другие не ценят.


Уже оценили, и давно, кстати :shock: в притче о мытаре и фарисее (Евангелие от Луки 18:9-14))

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6404
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 58 минут назад

В четверг, 15 марта, губернатор Николай Любимов символически заложил первый камень в будущий завод по производству колясок в Рязани. Работа компании «Триумф» начнется уже в сентябре 2018 года.

Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2018/3/15/lyu ... -foto.html

Что делают пустующие мощности Центролита,частьСАМа,РЗЭП, РЗАА? Нужен снимок закладки первого кирпича?
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