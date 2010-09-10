Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2818
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Док » 04 авг 2017, 13:44

По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3
Следующее судебное заседание Арбитражного суда состоится
07 августа 2017 года в 16 часов, зал №5 по адресу: ул. Почтовая 43/44,судья Ушакова И.А. дело № А-54 1557/2017.
Вход свободный, с собой нужно иметь паспорт.
Приглашаем всех неравнодушных к этой варварской вырубке садика и постройке дома-башни (по ул. Полетаева 25.к.2) впритык к существующим домам. http://www.vr-gazeta.ru/obshchestvo/str ... ne-budet-/
Your friend in time Emmet L.Brown
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Дед Анатольич » 05 авг 2017, 23:47

Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3

Стройку-то прекратили? Или пока суд да дело, ваяют потихоньку?
Только живи, и до всего доживешь
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2818
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Док » 07 авг 2017, 09:15

Дед Анатольич писал(а):Стройку-то прекратили?

Вырубку и другие действия прекратили ещё в январе.
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 1UxDWo.jpg
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 48AlK8.jpg

Лампы ночью светят, сторож есть. Сторожа спрашивали, что будет, говорит (со слов): Строить будем.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Antipov » 10 авг 2017, 12:47

Дед Анатольич писал(а):А что, правда в рязанских маршрутках поставили терминалы безналичной оплаты? Кто-то уже пользовался?

Отвечаю поздно, но отвечаю:
Да, в некоторых стоят. Я маршрутками пользуюсь редко (предпочитаю автобусы и троллейбусы) но пару раз ездил, оплачивал сбербанковской безконтактной визой. Работает! Хотя водители и пугаются.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Дед Анатольич » 24 авг 2017, 11:37

Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3

Сочувствую, по человечески. Обычный пиар со стороны власти получился
http://docs.pravo.ru/document/view/97228962/111184481/
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 25 авг 2017, 15:22

ВОТ ТАК ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНЫЙ СУД и АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЗАНИ.
Изображение
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Spiro
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 сен 2012, 20:23

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Spiro » 10 сен 2017, 15:59

https://www.rzn.info/articles/toponimic ... licam.html
Забавно, но закрыли комментарии.
Наверное, не хотят, чтобы обсуждали и называли вещи своими именами. Уподобляясь украм и прибалтам, создали комиссию по декоммунизации, уничтожая память о прошлом, переименовывая улицы. Как будто советские названия не исторические, жуткая глупость же. Тогда вершились великие дела. И поражает позиция ко всем именным улицам, разве это не стирание исторической памяти?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 11 сен 2017, 09:34

Ул.Ленина и одноименная площадь не смогли переименовать. Большие затраты.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.
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Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Русак » 06 окт 2017, 11:28

ivanes писал(а):Ул.Ленина и одноименная площадь не смогли переименовать. Большие затраты.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.

Здравствуйте! Эти двойные названия улиц уже достали, настоящая путаница из-за этого! Кому это нужно? Историческая память? Переименовывать улицы надо только проведя референдум среди жителей живущих на этой улице - это только им решать!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 11 окт 2017, 16:07

Русак
Вы готовы оплатить затраты на смену адресов госучреждений на картах,бланках.сайтах?
Когда меняли Подбельского на Почтовую смена регистрационной отметки в паспорте за счет жителей.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3799
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 20 фев 2018, 11:44

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вручил Патриаршую награду Вячеславу Морозову, руководителю Управления Федеральной Налоговой Службы России по Рязанской области

Изображение

Как указано на сайте Рязанской Епархии, http://www.ryazeparh.ru/index.php/news/ ... yu-nagradu
Вячеслав Анатольевич был награжден этим знаком отличия во внимание к трудам на благо Церкви, в том числе по устроению храмов.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 21 фев 2018, 18:32

Хоть один бизнесмен оценил налоговую службу в Рязанской области.Другие не ценят.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3799
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 26 фев 2018, 11:02

ivanes писал(а):Хоть один бизнесмен оценил налоговую службу в Рязанской области.



Значит, воистину преуспел в этом богоугодном деле... раз дедушка радуется :D



ivanes писал(а):Другие не ценят.


Уже оценили, и давно, кстати :shock: в притче о мытаре и фарисее (Евангелие от Луки 18:9-14))

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 18 мар 2018, 16:11

В четверг, 15 марта, губернатор Николай Любимов символически заложил первый камень в будущий завод по производству колясок в Рязани. Работа компании «Триумф» начнется уже в сентябре 2018 года.

Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2018/3/15/lyu ... -foto.html

Что делают пустующие мощности Центролита,частьСАМа,РЗЭП, РЗАА? Нужен снимок закладки первого кирпича?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3799
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 18 мар 2018, 17:48

ivanes писал(а):В четверг, 15 марта, губернатор Николай Любимов символически заложил первый камень в...
Нужен снимок закладки первого кирпича?


Давай дед снимок камня... разницу понимаешь , надеюсь :mrgreen:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Вчера, 12:18

Изображение
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Вчера, 12:23

Шварц
Фотку выслал,коль не веришь .Камень или кирпич?
к RZN.info
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3799
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 13:38

ivanes писал(а):Шварц
Фотку выслал,коль не веришь .Камень или кирпич?
к RZN.info


Тебе конечно же не верю ))) Надеюсь, ты не удивлён ...
Ну так расскажи тогда, какой из них первый... Обоснуй, наконец
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2018
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » Сегодня, 07:25

ivanes писал(а):В четверг, 15 марта, губернатор Николай Любимов символически заложил первый камень в будущий завод по производству колясок в Рязани. Работа компании «Триумф» начнется уже в сентябре 2018 года.
дед...ты новости правильно подавай....камень должен был заложиться летом 2017 года....
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:49

В Рязани было много закладок.Что из этого получилось?
Как дела с колясками в апреле 2018г.?
Где завод газоразрядных приборов? Здание продано. Где цех по производству бытовых приборов при станкозаводе? Здание продано.
Где цех мелкого литья при Центролите? Автоматическая линия разобрано,Центролита нет.
Где цеха по производству Кассовых аппаратов марки Ока? Продали вместе с аппаратами.
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