Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Незамеченные рязанские события
По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3
Следующее судебное заседание Арбитражного суда состоится
07 августа 2017 года в 16 часов, зал №5 по адресу: ул. Почтовая 43/44,судья Ушакова И.А. дело № А-54 1557/2017.
Вход свободный, с собой нужно иметь паспорт.
Приглашаем всех неравнодушных к этой варварской вырубке садика и постройке дома-башни (по ул. Полетаева 25.к.2) впритык к существующим домам. http://www.vr-gazeta.ru/obshchestvo/str ... ne-budet-/
Следующее судебное заседание Арбитражного суда состоится
07 августа 2017 года в 16 часов, зал №5 по адресу: ул. Почтовая 43/44,судья Ушакова И.А. дело № А-54 1557/2017.
Вход свободный, с собой нужно иметь паспорт.
Приглашаем всех неравнодушных к этой варварской вырубке садика и постройке дома-башни (по ул. Полетаева 25.к.2) впритык к существующим домам. http://www.vr-gazeta.ru/obshchestvo/str ... ne-budet-/
Your friend in time Emmet L.Brown
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Незамеченные рязанские события
Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3
Стройку-то прекратили? Или пока суд да дело, ваяют потихоньку?
Только живи, и до всего доживешь
Re: Незамеченные рязанские события
Дед Анатольич писал(а):Стройку-то прекратили?
Вырубку и другие действия прекратили ещё в январе.
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 1UxDWo.jpg
https://pp.userapi.com/c638025/v6380251 ... 48AlK8.jpg
Лампы ночью светят, сторож есть. Сторожа спрашивали, что будет, говорит (со слов): Строить будем.
Your friend in time Emmet L.Brown
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1813
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Незамеченные рязанские события
Дед Анатольич писал(а):А что, правда в рязанских маршрутках поставили терминалы безналичной оплаты? Кто-то уже пользовался?
Отвечаю поздно, но отвечаю:
Да, в некоторых стоят. Я маршрутками пользуюсь редко (предпочитаю автобусы и троллейбусы) но пару раз ездил, оплачивал сбербанковской безконтактной визой. Работает! Хотя водители и пугаются.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Незамеченные рязанские события
Док писал(а):По поводу иска к Администрации города Рязани. О запрете вырубки деревьев и строительства дома на месте бывшего детского сада (ул.Полетаева д.25 к.2). Истец: ООО "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3
Сочувствую, по человечески. Обычный пиар со стороны власти получился
http://docs.pravo.ru/document/view/97228962/111184481/
Только живи, и до всего доживешь
Re: Незамеченные рязанские события
Re: Незамеченные рязанские события
https://www.rzn.info/articles/toponimic ... licam.html
Забавно, но закрыли комментарии.
Наверное, не хотят, чтобы обсуждали и называли вещи своими именами. Уподобляясь украм и прибалтам, создали комиссию по декоммунизации, уничтожая память о прошлом, переименовывая улицы. Как будто советские названия не исторические, жуткая глупость же. Тогда вершились великие дела. И поражает позиция ко всем именным улицам, разве это не стирание исторической памяти?
Забавно, но закрыли комментарии.
Наверное, не хотят, чтобы обсуждали и называли вещи своими именами. Уподобляясь украм и прибалтам, создали комиссию по декоммунизации, уничтожая память о прошлом, переименовывая улицы. Как будто советские названия не исторические, жуткая глупость же. Тогда вершились великие дела. И поражает позиция ко всем именным улицам, разве это не стирание исторической памяти?
Re: Незамеченные рязанские события
Ул.Ленина и одноименная площадь не смогли переименовать. Большие затраты.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Ул.Ленина и одноименная площадь не смогли переименовать. Большие затраты.
Так и существует двойное название на вывесках Ленина-Астраханская.
Здравствуйте! Эти двойные названия улиц уже достали, настоящая путаница из-за этого! Кому это нужно? Историческая память? Переименовывать улицы надо только проведя референдум среди жителей живущих на этой улице - это только им решать!
Re: Незамеченные рязанские события
Русак
Вы готовы оплатить затраты на смену адресов госучреждений на картах,бланках.сайтах?
Когда меняли Подбельского на Почтовую смена регистрационной отметки в паспорте за счет жителей.
Вы готовы оплатить затраты на смену адресов госучреждений на картах,бланках.сайтах?
Когда меняли Подбельского на Почтовую смена регистрационной отметки в паспорте за счет жителей.
Re: Незамеченные рязанские события
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вручил Патриаршую награду Вячеславу Морозову, руководителю Управления Федеральной Налоговой Службы России по Рязанской области
Как указано на сайте Рязанской Епархии, http://www.ryazeparh.ru/index.php/news/ ... yu-nagradu
Как указано на сайте Рязанской Епархии, http://www.ryazeparh.ru/index.php/news/ ... yu-nagradu
Вячеслав Анатольевич был награжден этим знаком отличия во внимание к трудам на благо Церкви, в том числе по устроению храмов.
Re: Незамеченные рязанские события
Хоть один бизнесмен оценил налоговую службу в Рязанской области.Другие не ценят.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Хоть один бизнесмен оценил налоговую службу в Рязанской области.
Значит, воистину преуспел в этом богоугодном деле... раз дедушка радуется
ivanes писал(а):Другие не ценят.
Уже оценили, и давно, кстати в притче о мытаре и фарисее (Евангелие от Луки 18:9-14))
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится...
Re: Незамеченные рязанские события
В четверг, 15 марта, губернатор Николай Любимов символически заложил первый камень в будущий завод по производству колясок в Рязани. Работа компании «Триумф» начнется уже в сентябре 2018 года.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2018/3/15/lyu ... -foto.html
Что делают пустующие мощности Центролита,частьСАМа,РЗЭП, РЗАА? Нужен снимок закладки первого кирпича?
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2018/3/15/lyu ... -foto.html
Что делают пустующие мощности Центролита,частьСАМа,РЗЭП, РЗАА? Нужен снимок закладки первого кирпича?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):В четверг, 15 марта, губернатор Николай Любимов символически заложил первый камень в...
Нужен снимок закладки первого кирпича?
Давай дед снимок камня... разницу понимаешь , надеюсь
Re: Незамеченные рязанские события
Шварц
Фотку выслал,коль не веришь .Камень или кирпич?
к RZN.info
Фотку выслал,коль не веришь .Камень или кирпич?
к RZN.info
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Шварц
Фотку выслал,коль не веришь .Камень или кирпич?
к RZN.info
Тебе конечно же не верю ))) Надеюсь, ты не удивлён ...
Ну так расскажи тогда, какой из них первый... Обоснуй, наконец
Re: Незамеченные рязанские события
дед...ты новости правильно подавай....камень должен был заложиться летом 2017 года....ivanes писал(а):В четверг, 15 марта, губернатор Николай Любимов символически заложил первый камень в будущий завод по производству колясок в Рязани. Работа компании «Триумф» начнется уже в сентябре 2018 года.
Re: Незамеченные рязанские события
В Рязани было много закладок.Что из этого получилось?
Как дела с колясками в апреле 2018г.?
Где завод газоразрядных приборов? Здание продано. Где цех по производству бытовых приборов при станкозаводе? Здание продано.
Где цех мелкого литья при Центролите? Автоматическая линия разобрано,Центролита нет.
Где цеха по производству Кассовых аппаратов марки Ока? Продали вместе с аппаратами.
Как дела с колясками в апреле 2018г.?
Где завод газоразрядных приборов? Здание продано. Где цех по производству бытовых приборов при станкозаводе? Здание продано.
Где цех мелкого литья при Центролите? Автоматическая линия разобрано,Центролита нет.
Где цеха по производству Кассовых аппаратов марки Ока? Продали вместе с аппаратами.
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя