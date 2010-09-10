Сообщение Шварц » 12 минут назад

ivanes писал(а): В Рязани было много закладок.Что из этого получилось?





ivanes писал(а): Как дела с колясками в апреле 2018г.?



Дед... тут такие временаза закладки сажаютВ Рязани апрель 2018 еще не наступил... не злоупотребляй таблетками в марте