Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):В Рязани было много закладок.Что из этого получилось?
Дед... тут такие времена за закладки сажают
ivanes писал(а):Как дела с колясками в апреле 2018г.?
В Рязани апрель 2018 еще не наступил... не злоупотребляй таблетками в марте
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