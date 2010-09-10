Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3799
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 12 минут назад

ivanes писал(а):В Рязани было много закладок.Что из этого получилось?



Дед... тут такие времена :shock: за закладки сажают

ivanes писал(а):Как дела с колясками в апреле 2018г.?


В Рязани апрель 2018 еще не наступил... не злоупотребляй таблетками в марте :mrgreen:
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