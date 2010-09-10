Сообщение ivanes » Сегодня, 18:38

Так как дела с фабрикой? Кто финансировал? Апрель скоро.Пора знать ситуацию с колясками. Может быть кирпичь ёк? Так и остался в закладке стены,как на фото?

В Рязани давно на продажу выставлены земельные участки.

Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.

Так решил Арбитражный суд Рязанской области.