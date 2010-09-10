Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3801
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 26 мар 2018, 16:51

ivanes писал(а):В Рязани было много закладок.Что из этого получилось?



Дед... тут такие времена :shock: за закладки сажают

ivanes писал(а):Как дела с колясками в апреле 2018г.?


В Рязани апрель 2018 еще не наступил... не злоупотребляй таблетками в марте :mrgreen:
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6451
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 26 мар 2018, 18:38

Так как дела с фабрикой? Кто финансировал? Апрель скоро.Пора знать ситуацию с колясками. Может быть кирпичь ёк? Так и остался в закладке стены,как на фото?
В Рязани давно на продажу выставлены земельные участки.
Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6451
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 26 мар 2018, 19:16

Лидерами голосования по благоустройству стали Лесопарк (более 35 тысяч голосов), парк Железнодорожников (более 23 тысяч), парк имени Гагарина (более 30 тысяч), ЦПКиО (40 тысяч).

Отдельным вопросом в бюллетене вынесли благоустройство Ленина. 62 337 человек проголосовали «за»,1523 «против». https://62info.ru/news/obshchestvo/3022 ... stroystva/
какие окончательные результаты?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3801
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 27 мар 2018, 14:06

ivanes писал(а):Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.


ivanes писал(а):Пока МИД РФ не чешется в отношении суда по захвату здания Консульства РФ в США.


Ты помешался уже, дед... что в жизни пошло не так?

Центростремительная сила сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсультов, вихрем проносила через прокуренные судебные коридоры и вталкивала в камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный ...И до самой своей смерти будет сыпать юридическими словечками, которых понаберется в разных присутственных местах, будет говорить не "наказывается" а "наказуется", не "поступок", а "деяние"... И жизнь его, которая и прежде не текла мoлoкoм и медом, станет совсем уже дрянной...
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6451
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 44 минуты назад

самые качественные продукты
Мясо-баранина и индюшатина.Просто овцы и бараны,индюки отказываются от синтетического питания -кормов.
Рыба.Виды рыб,выращенных в морях и океанах.Тресковые,сельдевые и лососевые.
Хлебопродукты.Баранки и сушки
Вина.Шампанское.

Самые подделываемые: сыры,сливочное масло,сыры,филе рыбное,колбасы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей