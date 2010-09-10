Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):В Рязани было много закладок.Что из этого получилось?
Дед... тут такие времена за закладки сажают
ivanes писал(а):Как дела с колясками в апреле 2018г.?
В Рязани апрель 2018 еще не наступил... не злоупотребляй таблетками в марте
Re: Незамеченные рязанские события
Так как дела с фабрикой? Кто финансировал? Апрель скоро.Пора знать ситуацию с колясками. Может быть кирпичь ёк? Так и остался в закладке стены,как на фото?
В Рязани давно на продажу выставлены земельные участки.
Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.
В Рязани давно на продажу выставлены земельные участки.
Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.
Re: Незамеченные рязанские события
Лидерами голосования по благоустройству стали Лесопарк (более 35 тысяч голосов), парк Железнодорожников (более 23 тысяч), парк имени Гагарина (более 30 тысяч), ЦПКиО (40 тысяч).
Отдельным вопросом в бюллетене вынесли благоустройство Ленина. 62 337 человек проголосовали «за»,1523 «против». https://62info.ru/news/obshchestvo/3022 ... stroystva/
какие окончательные результаты?
Отдельным вопросом в бюллетене вынесли благоустройство Ленина. 62 337 человек проголосовали «за»,1523 «против». https://62info.ru/news/obshchestvo/3022 ... stroystva/
какие окончательные результаты?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.
ivanes писал(а):Пока МИД РФ не чешется в отношении суда по захвату здания Консульства РФ в США.
Ты помешался уже, дед... что в жизни пошло не так?
Центростремительная сила сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсультов, вихрем проносила через прокуренные судебные коридоры и вталкивала в камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный ...И до самой своей смерти будет сыпать юридическими словечками, которых понаберется в разных присутственных местах, будет говорить не "наказывается" а "наказуется", не "поступок", а "деяние"... И жизнь его, которая и прежде не текла мoлoкoм и медом, станет совсем уже дрянной...
Re: Незамеченные рязанские события
самые качественные продукты
Мясо-баранина и индюшатина.Просто овцы и бараны,индюки отказываются от синтетического питания -кормов.
Рыба.Виды рыб,выращенных в морях и океанах.Тресковые,сельдевые и лососевые.
Хлебопродукты.Баранки и сушки
Вина.Шампанское.
Самые подделываемые: сыры,сливочное масло,сыры,филе рыбное,колбасы.
Мясо-баранина и индюшатина.Просто овцы и бараны,индюки отказываются от синтетического питания -кормов.
Рыба.Виды рыб,выращенных в морях и океанах.Тресковые,сельдевые и лососевые.
Хлебопродукты.Баранки и сушки
Вина.Шампанское.
Самые подделываемые: сыры,сливочное масло,сыры,филе рыбное,колбасы.
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