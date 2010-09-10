Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):В Рязани было много закладок.Что из этого получилось?
Дед... тут такие времена за закладки сажают
ivanes писал(а):Как дела с колясками в апреле 2018г.?
В Рязани апрель 2018 еще не наступил... не злоупотребляй таблетками в марте
Re: Незамеченные рязанские события
Так как дела с фабрикой? Кто финансировал? Апрель скоро.Пора знать ситуацию с колясками. Может быть кирпичь ёк? Так и остался в закладке стены,как на фото?
В Рязани давно на продажу выставлены земельные участки.
Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.
В Рязани давно на продажу выставлены земельные участки.
Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.
Re: Незамеченные рязанские события
Лидерами голосования по благоустройству стали Лесопарк (более 35 тысяч голосов), парк Железнодорожников (более 23 тысяч), парк имени Гагарина (более 30 тысяч), ЦПКиО (40 тысяч).
Отдельным вопросом в бюллетене вынесли благоустройство Ленина. 62 337 человек проголосовали «за»,1523 «против». https://62info.ru/news/obshchestvo/3022 ... stroystva/
какие окончательные результаты?
Отдельным вопросом в бюллетене вынесли благоустройство Ленина. 62 337 человек проголосовали «за»,1523 «против». https://62info.ru/news/obshchestvo/3022 ... stroystva/
какие окончательные результаты?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.
ivanes писал(а):Пока МИД РФ не чешется в отношении суда по захвату здания Консульства РФ в США.
Ты помешался уже, дед... что в жизни пошло не так?
Центростремительная сила сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсультов, вихрем проносила через прокуренные судебные коридоры и вталкивала в камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный ...И до самой своей смерти будет сыпать юридическими словечками, которых понаберется в разных присутственных местах, будет говорить не "наказывается" а "наказуется", не "поступок", а "деяние"... И жизнь его, которая и прежде не текла мoлoкoм и медом, станет совсем уже дрянной...
Re: Незамеченные рязанские события
самые качественные продукты
Мясо-баранина и индюшатина.Просто овцы и бараны,индюки отказываются от синтетического питания -кормов.
Рыба.Виды рыб,выращенных в морях и океанах.Тресковые,сельдевые и лососевые.
Хлебопродукты.Баранки и сушки
Вина.Шампанское.
Самые подделываемые: сыры,сливочное масло,сыры,филе рыбное,колбасы.
Мясо-баранина и индюшатина.Просто овцы и бараны,индюки отказываются от синтетического питания -кормов.
Рыба.Виды рыб,выращенных в морях и океанах.Тресковые,сельдевые и лососевые.
Хлебопродукты.Баранки и сушки
Вина.Шампанское.
Самые подделываемые: сыры,сливочное масло,сыры,филе рыбное,колбасы.
Re: Незамеченные рязанские события
Рязань и Липецк выбраны в качестве полигонов для тестирования беспилотных автомобилей в России
О как... скажите пожалуйста
В таком деле рабочей группе без помощника не обойтись... из числа наиболее эрудированных и подготовленных возрастных водителей.
Прямо вижу... едет в Рязань в беспилотном такси тайный пассажир... дедушка со связкой баранок на шее.
А возвращается обратно в Нерезиновск довольным и переобувшимся... в Рязаньвестовских башмаках и с медом.
"Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС".
О как... скажите пожалуйста
В таком деле рабочей группе без помощника не обойтись... из числа наиболее эрудированных и подготовленных возрастных водителей.
Прямо вижу... едет в Рязань в беспилотном такси тайный пассажир... дедушка со связкой баранок на шее.
А возвращается обратно в Нерезиновск довольным и переобувшимся... в Рязаньвестовских башмаках и с медом.
Re: Незамеченные рязанские события
Сегодня на территории Школы№5 (Гимназии...) спилили белые акации. Жалко! Деревьям около 50 лет! акация очень крепкое дерево, опасности не могло представлять, да это видно и по спилам. Этой зимой школьники в большом количестве на них развешивали кормушки для птиц.
Большинство классов этой школы выходит окнами на улицу Гагарина, эти деревья нас спасали от солнца. Сам сидел у окна на 2 и 3 этажах этой школы, когда учился. Шторы не помогали....
Жалко детей! Может только теперь кондиционерами все оснастят?
Все большее пространство на улицах города занимают американские тополя: засоряют все вокруг, рвут провода и готовы обрушиться на людей, машины и детские площадки.
Большинство классов этой школы выходит окнами на улицу Гагарина, эти деревья нас спасали от солнца. Сам сидел у окна на 2 и 3 этажах этой школы, когда учился. Шторы не помогали....
Жалко детей! Может только теперь кондиционерами все оснастят?
Все большее пространство на улицах города занимают американские тополя: засоряют все вокруг, рвут провода и готовы обрушиться на людей, машины и детские площадки.
Re: Незамеченные рязанские события
Взялись за спил деревьев в Рюминской роще. Дома и паркинги построили.Они людям нужнее оказались.Дубрава у Гоголя исчезла давно.Корты построили ,деревья вырубили.Общежития РГРТУ построили березняк спилили. Скоро возьмутся за горпарк. Давно бизнес присматривается. Жуков -короедов,говорят,запускали.
В школьном дворе дома не построят.Но была какая причина для спила. Может расширять хотят? Или бассейн пристроят?
В школьном дворе дома не построят.Но была какая причина для спила. Может расширять хотят? Или бассейн пристроят?
Re: Незамеченные рязанские события
Да бассейн у школы №5 собственный был сзади, рядом со школьным футбольным полем. Несколько лет назад его разрушили и на его месте построили микромногоэтажку. Жуть что вытворяют! Теперь принялись везде бассейны строить (практически при каждом большом ВУЗе). На месте небольших хоккейных площадок внутри дворов умудряются умудряются втиснуть Пятерочку или Дикси....
Re: Незамеченные рязанские события
Известная фирма торгующая компьютерами и комплектующими NIX уже сегодня цены заметно повысила.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Незамеченные рязанские события
"Если Запад надумает ввести санкции еще и на посевной материал- бросить в грядку или посадить в теплицу нам будет
просто нечего"- директор ФГБНУ "Рязанский НИИСХ"Ольга Гладышева.
Дожили!!!.
" К сожалению,в России в 90-е годы практически потеряли селекционные институты"-сказал менеджер французской компании по продаже семян подсолнечника и кукурузы Денис Гунчин.
За развалом СССР следует развал с/хозяйства России.Без помощи Запада нам хана!!!
просто нечего"- директор ФГБНУ "Рязанский НИИСХ"Ольга Гладышева.
Дожили!!!.
" К сожалению,в России в 90-е годы практически потеряли селекционные институты"-сказал менеджер французской компании по продаже семян подсолнечника и кукурузы Денис Гунчин.
За развалом СССР следует развал с/хозяйства России.Без помощи Запада нам хана!!!
Re: Незамеченные рязанские события
Док писал(а):Известная фирма торгующая компьютерами и комплектующими NIX уже сегодня цены заметно повысила.
Эта известная компьютерная торгующая фирма где берет доллары США? Что она экспортирует?
Следом за ней поднимут цену на смартфоны,легковые иномаркии,трусы и часы далее по списку импорта.
Посмотрел список регионов,которые зарабатывают баксы и евро,там нет рязанской области.Но иметь смартфоны и ноутбуки,мебель,трусы с часами иметь хотят.
Сокращается продажа валюты на бирже. Тут на днях показали как рванули россияне в Каир при цене билета туда и обратно в 1000$ и проживании в гостинице при цене 100$ сутки на одного человека.
Живем хорошо,но работаем плохо. Док не кажется,что не справедливо так жить?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 267
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Посмотрел список регионов,которые зарабатывают баксы и евро,там нет рязанской области.Но иметь смартфоны и ноутбуки,мебель,трусы с часами иметь хотят.
Посмотрел список регионов, выплачивающих пенсию в баксах и евро. Не нашел там Москвы. Вы не имеете смартфона, ноутбука, мебели и часов с трусами?
Только живи, и до всего доживешь
Re: Незамеченные рязанские события
Халява с покупкой баксов и евро скоро прекратится.Пора всем жить по доходам. Шить трусы на Голубой Оке,мебель на фабрике. Отдыхать придется на дачах,огородах или на Оке и Пре.
Газпром, Роснефть сокращает доходы в валюте.Санкции.Валютная биржа начала переквалификацию на сырьевую продукцию.
Газпром, Роснефть сокращает доходы в валюте.Санкции.Валютная биржа начала переквалификацию на сырьевую продукцию.
Re: Незамеченные рязанские события
nitril писал(а):Да бассейн у школы №5 собственный был сзади, рядом со школьным футбольным полем. Несколько лет назад его разрушили и на его месте построили микромногоэтажку. Жуть что вытворяют! Теперь принялись везде бассейны строить (практически при каждом большом ВУЗе). На месте небольших хоккейных площадок внутри дворов умудряются умудряются втиснуть Пятерочку или Дикси....
Горько признать, но это факт: спортивных и детских площадок все меньше, а церквей все больше... религия исподволь насаживается на государственном уровне...
Re: Незамеченные рязанские события
Спортплощадки на бюджетные средства,храмы на пожертвования.
Скажем один меценат передал выигрыш по суду за клевету 3 млн швец.франков на строительство храма.
Искусственное покрытие на стадионе Спартак оплатил Абрамович.Цело ли оно?
Кто оплатил подъемный мост на СО?
Кто оплатил Ледовый дворец? Пошукайте по документам.
Стадион ЦСК оплачивали в складчину рязанские предприятия.Спортлото профинансировало примерно 30% стоимости.
Аквапарк в Полянах строили на деньги облбюджета и что с ним?
Вместо пивзавода на Циолковского,который располагался в храмовом здании,восстанавливали на деньги меценатов,в.ч.Валерия Рюмина.
Скажем один меценат передал выигрыш по суду за клевету 3 млн швец.франков на строительство храма.
Искусственное покрытие на стадионе Спартак оплатил Абрамович.Цело ли оно?
Кто оплатил подъемный мост на СО?
Кто оплатил Ледовый дворец? Пошукайте по документам.
Стадион ЦСК оплачивали в складчину рязанские предприятия.Спортлото профинансировало примерно 30% стоимости.
Аквапарк в Полянах строили на деньги облбюджета и что с ним?
Вместо пивзавода на Циолковского,который располагался в храмовом здании,восстанавливали на деньги меценатов,в.ч.Валерия Рюмина.
Re: Незамеченные рязанские события
В Рязанской области (Рязанский район, село Поляны) веден в строй всесезонный аквапарк «Горки», который начнет работать с 26 декабря 2012 года. Он стал первым объектом масштабного комплекса «Окская жемчужина». Этот объект возводится в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
«Строительство инфраструктуры и подъездной дороги велось за счет федеральных и областных средств. За счет внебюджетных источников возводился непосредственно сам туристский объект»
"Если не установить порядок в этом вопросе, если налоги и тарифы будут постоянно расти, то, какие платные услуги не вводи, как цены ни повышай, ни о какой окупаемости речи идти не может."-сказал Фролов НГ.
Они(спорткомплексы) несут в первую очередь социальную нагрузку. Но каждый доллар, вложенный в них, экономит три доллара в других сферах, в частности, в здравоохранении. То есть в общегосударственной системе они все равно окупаются.-сказал он. 17.12.2010г
«Строительство инфраструктуры и подъездной дороги велось за счет федеральных и областных средств. За счет внебюджетных источников возводился непосредственно сам туристский объект»
"Если не установить порядок в этом вопросе, если налоги и тарифы будут постоянно расти, то, какие платные услуги не вводи, как цены ни повышай, ни о какой окупаемости речи идти не может."-сказал Фролов НГ.
Они(спорткомплексы) несут в первую очередь социальную нагрузку. Но каждый доллар, вложенный в них, экономит три доллара в других сферах, в частности, в здравоохранении. То есть в общегосударственной системе они все равно окупаются.-сказал он. 17.12.2010г
Re: Незамеченные рязанские события
Г. Шпак заявил, что этот грандиозный проект, который обошелся Рязанской области всего в 700 млн. рублей, окупится в ближайшие полгода, может быть, самое большее – за год.
Содержание Ледового дворца будет обходиться Рязанской казне в 150 млн. рублей в год.
Содержание Ледового дворца будет обходиться Рязанской казне в 150 млн. рублей в год.
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