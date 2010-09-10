Сообщение nitril » 06 апр 2018, 22:24

Сегодня на территории Школы№5 (Гимназии...) спилили белые акации. Жалко! Деревьям около 50 лет! акация очень крепкое дерево, опасности не могло представлять, да это видно и по спилам. Этой зимой школьники в большом количестве на них развешивали кормушки для птиц.

Большинство классов этой школы выходит окнами на улицу Гагарина, эти деревья нас спасали от солнца. Сам сидел у окна на 2 и 3 этажах этой школы, когда учился. Шторы не помогали....

Жалко детей! Может только теперь кондиционерами все оснастят?

Все большее пространство на улицах города занимают американские тополя: засоряют все вокруг, рвут провода и готовы обрушиться на людей, машины и детские площадки.