Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3812
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 26 мар 2018, 16:51

ivanes писал(а):В Рязани было много закладок.Что из этого получилось?



Дед... тут такие времена :shock: за закладки сажают

ivanes писал(а):Как дела с колясками в апреле 2018г.?


В Рязани апрель 2018 еще не наступил... не злоупотребляй таблетками в марте :mrgreen:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 26 мар 2018, 18:38

Так как дела с фабрикой? Кто финансировал? Апрель скоро.Пора знать ситуацию с колясками. Может быть кирпичь ёк? Так и остался в закладке стены,как на фото?
В Рязани давно на продажу выставлены земельные участки.
Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 26 мар 2018, 19:16

Лидерами голосования по благоустройству стали Лесопарк (более 35 тысяч голосов), парк Железнодорожников (более 23 тысяч), парк имени Гагарина (более 30 тысяч), ЦПКиО (40 тысяч).

Отдельным вопросом в бюллетене вынесли благоустройство Ленина. 62 337 человек проголосовали «за»,1523 «против». https://62info.ru/news/obshchestvo/3022 ... stroystva/
какие окончательные результаты?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3812
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 27 мар 2018, 14:06

ivanes писал(а):Постановлением администрации Рязани №3681от 26.10.2006г продано 429,3 кв.м земли на Почтовой за 112955 рублей.
Так решил Арбитражный суд Рязанской области.


ivanes писал(а):Пока МИД РФ не чешется в отношении суда по захвату здания Консульства РФ в США.


Ты помешался уже, дед... что в жизни пошло не так?

Центростремительная сила сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсультов, вихрем проносила через прокуренные судебные коридоры и вталкивала в камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный ...И до самой своей смерти будет сыпать юридическими словечками, которых понаберется в разных присутственных местах, будет говорить не "наказывается" а "наказуется", не "поступок", а "деяние"... И жизнь его, которая и прежде не текла мoлoкoм и медом, станет совсем уже дрянной...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 30 мар 2018, 10:29

самые качественные продукты
Мясо-баранина и индюшатина.Просто овцы и бараны,индюки отказываются от синтетического питания -кормов.
Рыба.Виды рыб,выращенных в морях и океанах.Тресковые,сельдевые и лососевые.
Хлебопродукты.Баранки и сушки
Вина.Шампанское.

Самые подделываемые: сыры,сливочное масло,сыры,филе рыбное,колбасы.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3812
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 03 апр 2018, 20:53

Рязань и Липецк выбраны в качестве полигонов для тестирования беспилотных автомобилей в России

"Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС".


О как... скажите пожалуйста :shock:

Рязань беспилотная.png


В таком деле рабочей группе без помощника не обойтись... из числа наиболее эрудированных и подготовленных возрастных водителей.
Прямо вижу... едет в Рязань в беспилотном такси тайный пассажир... дедушка со связкой баранок на шее.
А возвращается обратно в Нерезиновск довольным и переобувшимся... в Рязаньвестовских башмаках и с медом.
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nitril
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 12:22

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение nitril » 06 апр 2018, 22:24

Сегодня на территории Школы№5 (Гимназии...) спилили белые акации. Жалко! Деревьям около 50 лет! акация очень крепкое дерево, опасности не могло представлять, да это видно и по спилам. Этой зимой школьники в большом количестве на них развешивали кормушки для птиц.
Большинство классов этой школы выходит окнами на улицу Гагарина, эти деревья нас спасали от солнца. Сам сидел у окна на 2 и 3 этажах этой школы, когда учился. Шторы не помогали....
Жалко детей! Может только теперь кондиционерами все оснастят?
Все большее пространство на улицах города занимают американские тополя: засоряют все вокруг, рвут провода и готовы обрушиться на людей, машины и детские площадки.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 07 апр 2018, 19:44

Взялись за спил деревьев в Рюминской роще. Дома и паркинги построили.Они людям нужнее оказались.Дубрава у Гоголя исчезла давно.Корты построили ,деревья вырубили.Общежития РГРТУ построили березняк спилили. Скоро возьмутся за горпарк. Давно бизнес присматривается. Жуков -короедов,говорят,запускали.
В школьном дворе дома не построят.Но была какая причина для спила. Может расширять хотят? Или бассейн пристроят?
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nitril
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 12:22

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение nitril » 07 апр 2018, 21:09

Да бассейн у школы №5 собственный был сзади, рядом со школьным футбольным полем. Несколько лет назад его разрушили и на его месте построили микромногоэтажку. Жуть что вытворяют! Теперь принялись везде бассейны строить (практически при каждом большом ВУЗе). На месте небольших хоккейных площадок внутри дворов умудряются умудряются втиснуть Пятерочку или Дикси....
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Док » 10 апр 2018, 12:58

Известная фирма торгующая компьютерами и комплектующими NIX уже сегодня цены заметно повысила.
Your friend in time Emmet L.Brown
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 12 апр 2018, 15:32

"Если Запад надумает ввести санкции еще и на посевной материал- бросить в грядку или посадить в теплицу нам будет
просто нечего"- директор ФГБНУ "Рязанский НИИСХ"Ольга Гладышева.
Дожили!!!.
" К сожалению,в России в 90-е годы практически потеряли селекционные институты"-сказал менеджер французской компании по продаже семян подсолнечника и кукурузы Денис Гунчин.

За развалом СССР следует развал с/хозяйства России.Без помощи Запада нам хана!!!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 12 апр 2018, 15:42

Док писал(а):Известная фирма торгующая компьютерами и комплектующими NIX уже сегодня цены заметно повысила.

Эта известная компьютерная торгующая фирма где берет доллары США? Что она экспортирует?
Следом за ней поднимут цену на смартфоны,легковые иномаркии,трусы и часы далее по списку импорта.
Посмотрел список регионов,которые зарабатывают баксы и евро,там нет рязанской области.Но иметь смартфоны и ноутбуки,мебель,трусы с часами иметь хотят.
Сокращается продажа валюты на бирже. Тут на днях показали как рванули россияне в Каир при цене билета туда и обратно в 1000$ и проживании в гостинице при цене 100$ сутки на одного человека.
Живем хорошо,но работаем плохо. Док не кажется,что не справедливо так жить?
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Дед Анатольич » 12 апр 2018, 17:19

ivanes писал(а):Посмотрел список регионов,которые зарабатывают баксы и евро,там нет рязанской области.Но иметь смартфоны и ноутбуки,мебель,трусы с часами иметь хотят.

Посмотрел список регионов, выплачивающих пенсию в баксах и евро. Не нашел там Москвы. Вы не имеете смартфона, ноутбука, мебели и часов с трусами?
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 13 апр 2018, 12:19

Халява с покупкой баксов и евро скоро прекратится.Пора всем жить по доходам. Шить трусы на Голубой Оке,мебель на фабрике. Отдыхать придется на дачах,огородах или на Оке и Пре.
Газпром, Роснефть сокращает доходы в валюте.Санкции.Валютная биржа начала переквалификацию на сырьевую продукцию.
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жасмин
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 17:07

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение жасмин » 13 апр 2018, 20:59

nitril писал(а):Да бассейн у школы №5 собственный был сзади, рядом со школьным футбольным полем. Несколько лет назад его разрушили и на его месте построили микромногоэтажку. Жуть что вытворяют! Теперь принялись везде бассейны строить (практически при каждом большом ВУЗе). На месте небольших хоккейных площадок внутри дворов умудряются умудряются втиснуть Пятерочку или Дикси....

Горько признать, но это факт: спортивных и детских площадок все меньше, а церквей все больше... религия исподволь насаживается на государственном уровне...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 15 апр 2018, 12:15

Спортплощадки на бюджетные средства,храмы на пожертвования.
Скажем один меценат передал выигрыш по суду за клевету 3 млн швец.франков на строительство храма.
Искусственное покрытие на стадионе Спартак оплатил Абрамович.Цело ли оно?
Кто оплатил подъемный мост на СО?
Кто оплатил Ледовый дворец? Пошукайте по документам.
Стадион ЦСК оплачивали в складчину рязанские предприятия.Спортлото профинансировало примерно 30% стоимости.
Аквапарк в Полянах строили на деньги облбюджета и что с ним?
Вместо пивзавода на Циолковского,который располагался в храмовом здании,восстанавливали на деньги меценатов,в.ч.Валерия Рюмина.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 15 апр 2018, 12:42

В Рязанской области (Рязанский район, село Поляны) веден в строй всесезонный аквапарк «Горки», который начнет работать с 26 декабря 2012 года. Он стал первым объектом масштабного комплекса «Окская жемчужина». Этот объект возводится в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
«Строительство инфраструктуры и подъездной дороги велось за счет федеральных и областных средств. За счет внебюджетных источников возводился непосредственно сам туристский объект»

"Если не установить порядок в этом вопросе, если налоги и тарифы будут постоянно расти, то, какие платные услуги не вводи, как цены ни повышай, ни о какой окупаемости речи идти не может."-сказал Фролов НГ.
Они(спорткомплексы) несут в первую очередь социальную нагрузку. Но каждый доллар, вложенный в них, экономит три доллара в других сферах, в частности, в здравоохранении. То есть в общегосударственной системе они все равно окупаются.-сказал он. 17.12.2010г
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 15 апр 2018, 12:48

Г. Шпак заявил, что этот грандиозный проект, который обошелся Рязанской области всего в 700 млн. рублей, окупится в ближайшие полгода, может быть, самое большее – за год.
Содержание Ледового дворца будет обходиться Рязанской казне в 150 млн. рублей в год.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 58 минут назад

www.ogk2.ru
vozmozhnosti@ogk2.ru, rgres@ogk2.ru

Рязанская ГРЭС может предложить складские комплексы с готовой инфраструктурой
Гаражи и навесы
(объекты на территории НИИГРП)
• Сооружение-навес (2 ед.) 198 м

• Здание гаражей (7 ед.) 685 м

• Земельный участок 3000 м
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3812
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 34 минуты назад

Это событие... конечно, если смотреть из далекой Москвы, с самой её окраины...
У них, стало быть, есть теперь электронная почта? Ведь по какой-то причине дед нам ее сообщил...
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