Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Халява с покупкой баксов и евро скоро прекратится.Пора всем жить по доходам. Шить трусы на Голубой Оке,мебель на фабрике. Отдыхать придется на дачах,огородах или на Оке и Пре.
Газпром, Роснефть сокращает доходы в валюте.Санкции.Валютная биржа начала переквалификацию на сырьевую продукцию.
Главное, мацковским пенсам прижмут пенсию и заставят работать. Вахтером пойдешь, эбунец?)
Сказали, если ты работал в другой области, не видать тебе московских льгот)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
Московские пенсии выравняли.Трудовая у всех+ 17,5 тыс руб/мес. Какова у тебя в Рязанской области? Родившиеся 19 ноября -ник 19.11.
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: UNCLE1911 и 4 гостя