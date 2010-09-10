Сообщение UNCLE1911 » 22 апр 2018, 06:51

ivanes писал(а): Халява с покупкой баксов и евро скоро прекратится.Пора всем жить по доходам. Шить трусы на Голубой Оке,мебель на фабрике. Отдыхать придется на дачах,огородах или на Оке и Пре.

Газпром, Роснефть сокращает доходы в валюте.Санкции.Валютная биржа начала переквалификацию на сырьевую продукцию.

Главное, мацковским пенсам прижмут пенсию и заставят работать. Вахтером пойдешь, эбунец?)Сказали, если ты работал в другой области, не видать тебе московских льгот)