Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11273
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » 22 апр 2018, 06:51

ivanes писал(а):Халява с покупкой баксов и евро скоро прекратится.Пора всем жить по доходам. Шить трусы на Голубой Оке,мебель на фабрике. Отдыхать придется на дачах,огородах или на Оке и Пре.
Газпром, Роснефть сокращает доходы в валюте.Санкции.Валютная биржа начала переквалификацию на сырьевую продукцию.

Главное, мацковским пенсам прижмут пенсию и заставят работать. Вахтером пойдешь, эбунец?)
Сказали, если ты работал в другой области, не видать тебе московских льгот)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6530
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 09:25

Московские пенсии выравняли.Трудовая у всех+ 17,5 тыс руб/мес. Какова у тебя в Рязанской области? Родившиеся 19 ноября -ник 19.11.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11273
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 11:05

ivanes писал(а):Московские пенсии выравняли.Трудовая у всех+ 17,5 тыс руб/мес. Какова у тебя в Рязанской области? Родившиеся 19 ноября -ник 19.11.

17,5 - многовато. Тупым изобретателям и продавцам вертолетов нужно уменьшить до 7.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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