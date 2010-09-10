Сообщение ivanes » 01 май 2018, 12:57

Пока за ИОЛ ,операцию,палату и прочие обследования заплатил около 80 тыс рублей. Из пенсионного счета. По карте СБ Виза.

Нищая Рязань продает до 500 тыс кв.м. жилья,покупает до 50 тыс легковых авто,более 35 тыс смартфонов.

Раньше колбасные электрички на Москвы,ныне фуры из Москвы с колбасой,водкой,мясцом в Рязань.Нищета и только.

Среднемесячный доход населения тыс руб Рязанская область 25,5 2017г и 27.3 2018г