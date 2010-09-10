Сообщение ivanes » Сегодня, 11:13

В среднем по России на тысячу жителей в 2016 году было продано 9 автомобилей. При этом, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, результат выше общероссийского имеют еще 11 регионов, в том числе Рязанская область.

Продажи смартфонов в РФ по итогам 2017 года в натуральном выражении выросли на 6%, до 28,4 млн устройств.

Средняя стоимость смартфонов выросла до 13,6 тыс. рублей