Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Халява с покупкой баксов и евро скоро прекратится.Пора всем жить по доходам. Шить трусы на Голубой Оке,мебель на фабрике. Отдыхать придется на дачах,огородах или на Оке и Пре.
Газпром, Роснефть сокращает доходы в валюте.Санкции.Валютная биржа начала переквалификацию на сырьевую продукцию.
Главное, мацковским пенсам прижмут пенсию и заставят работать. Вахтером пойдешь, эбунец?)
Сказали, если ты работал в другой области, не видать тебе московских льгот)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
Московские пенсии выравняли.Трудовая у всех+ 17,5 тыс руб/мес. Какова у тебя в Рязанской области? Родившиеся 19 ноября -ник 19.11.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Московские пенсии выравняли.Трудовая у всех+ 17,5 тыс руб/мес. Какова у тебя в Рязанской области? Родившиеся 19 ноября -ник 19.11.
17,5 - многовато. Тупым изобретателям и продавцам вертолетов нужно уменьшить до 7.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
Пока за ИОЛ ,операцию,палату и прочие обследования заплатил около 80 тыс рублей. Из пенсионного счета. По карте СБ Виза.
Нищая Рязань продает до 500 тыс кв.м. жилья,покупает до 50 тыс легковых авто,более 35 тыс смартфонов.
Раньше колбасные электрички на Москвы,ныне фуры из Москвы с колбасой,водкой,мясцом в Рязань.Нищета и только.
Среднемесячный доход населения тыс руб Рязанская область 25,5 2017г и 27.3 2018г
Нищая Рязань продает до 500 тыс кв.м. жилья,покупает до 50 тыс легковых авто,более 35 тыс смартфонов.
Раньше колбасные электрички на Москвы,ныне фуры из Москвы с колбасой,водкой,мясцом в Рязань.Нищета и только.
Среднемесячный доход населения тыс руб Рязанская область 25,5 2017г и 27.3 2018г
Re: Незамеченные рязанские события
Рязанская область
Валовый региональный продукт (ВРП) млн руб 2015г-323131,8; 2016г - 336973,5
В млн$ 2016г -5391,6 в 2015г -5237,14
ВРП на душу населения рубли 2015г -285257,8, 2016 г- 298624,0
в долларах США 2016г -4778$,в 2015г - 46723,31
Валовый региональный продукт (ВРП) млн руб 2015г-323131,8; 2016г - 336973,5
В млн$ 2016г -5391,6 в 2015г -5237,14
ВРП на душу населения рубли 2015г -285257,8, 2016 г- 298624,0
в долларах США 2016г -4778$,в 2015г - 46723,31
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Рязанская область
Валовый региональный продукт (ВРП) млн руб 2015г-323131,8; 2016г - 336973,5
В млн$ 2016г -5391,6 в 2015г -5237,14
ВРП на душу населения рубли 2015г -285257,8, 2016 г- 298624,0
в долларах США 2016г -4778$,в 2015г - 4672,31
Россия ВВП на душу населения
2015г -8447$; 2016г- 7743$
Re: Незамеченные рязанские события
Приговорить Ебунца к доживанию в Кадомском районе, за предательство
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Нищая Рязань ...покупает до 50 тыс легковых авто,более 35 тыс смартфонов.
Дед... а ты реально думаешь, что смартфонов покупают меньше, чем автомобилей??? Ты нормальный?
Re: Незамеченные рязанские события
Шварц
Теперь можешь сравнить показатели по РФ и Рязанской области.
ВВП по России=7743$ на душу населения и ВРП Рязанской области=-4778$ на душу населения в 2016г
Но строим около 500 тыс кв.м. в год.Чуть менее 1 кв.м. на душу населения.
В целом по России построено 80 млн кв.м жилья или 0,54 кв.м на душу населения.
Работаем плохо,но строим много.
Теперь можешь сравнить показатели по РФ и Рязанской области.
ВВП по России=7743$ на душу населения и ВРП Рязанской области=-4778$ на душу населения в 2016г
Но строим около 500 тыс кв.м. в год.Чуть менее 1 кв.м. на душу населения.
В целом по России построено 80 млн кв.м жилья или 0,54 кв.м на душу населения.
Работаем плохо,но строим много.
Re: Незамеченные рязанские события
В среднем по России на тысячу жителей в 2016 году было продано 9 автомобилей. При этом, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, результат выше общероссийского имеют еще 11 регионов, в том числе Рязанская область.
Продажи смартфонов в РФ по итогам 2017 года в натуральном выражении выросли на 6%, до 28,4 млн устройств.
Средняя стоимость смартфонов выросла до 13,6 тыс. рублей
Продажи смартфонов в РФ по итогам 2017 года в натуральном выражении выросли на 6%, до 28,4 млн устройств.
Средняя стоимость смартфонов выросла до 13,6 тыс. рублей
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Шварц
Теперь можешь сравнить показатели по РФ и Рязанской области.
Теперь??? Да ты сначала подтверди свою адекватность, что понимаешь, о чем пишешь...
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