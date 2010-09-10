Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11298
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 21:00

Ибунец, яйца пора перестать жрать. Надо переходить на траву.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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