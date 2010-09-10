Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11299
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » 13 сен 2018, 21:00

Ибунец, яйца пора перестать жрать. Надо переходить на траву.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6876
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:56

Игорь Ясенев, Рязань, других данных нет;
Это сослуживец Бошарова.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6876
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 59 минут назад

Игорь Ясенев, Рязань, других данных нет;Это сослуживец Руслана Бошарова. для информации.
Журналист ВВС издал книгу про отравление Скрипалей.
Этой позицией пострадавший двойной агент поделился с журналистом «Би-би-си» Марком Урбаном.
Выйдя из комы, отравленный разведчик отказался верить, что к покушению на убийство его самого и дочери Юлии имеет отношение Кремль, сообщают argumenti.ru.

После общения со Скрипалем корреспондент написал книгу «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».Также Урбан охарактеризовал Скрипаля как «бессовестного российского националиста». Несмотря на жизнь в Великобритании, российский разведчик регулярно смотрел «Первый канал»
Ранее британские и американские СМИ также поделились выдержками из книги Урбана. В произведении журналиста есть моменты из биографии и детали взаимодействия с британскими спецслужбами Скрипаля, а также обвинения в отношении Николая Патрушева о причастности к коррупционным схемам в 1990 годы.
https://ura.news/news/1052353314
Ранее экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что критически относится к заявлениям, что руководство РФ якобы могло отдать приказ отравить Сергея Скрипаля. По его мнению, такие действия свидетельствовали бы о кризисе в российских спецслужбах и стране в целом.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя