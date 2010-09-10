Сообщение ivanes » 59 минут назад

Игорь Ясенев, Рязань, других данных нет;Это сослуживец Руслана Бошарова. для информации.Журналист ВВС издал книгу про отравление Скрипалей.Этой позицией пострадавший двойной агент поделился с журналистом «Би-би-си» Марком Урбаном.Выйдя из комы, отравленный разведчик отказался верить, что к покушению на убийство его самого и дочери Юлии имеет отношение Кремль, сообщают argumenti.ru.После общения со Скрипалем корреспондент написал книгу «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».Также Урбан охарактеризовал Скрипаля как «бессовестного российского националиста». Несмотря на жизнь в Великобритании, российский разведчик регулярно смотрел «Первый канал»Ранее британские и американские СМИ также поделились выдержками из книги Урбана. В произведении журналиста есть моменты из биографии и детали взаимодействия с британскими спецслужбами Скрипаля, а также обвинения в отношении Николая Патрушева о причастности к коррупционным схемам в 1990 годы.Ранее экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что критически относится к заявлениям, что руководство РФ якобы могло отдать приказ отравить Сергея Скрипаля. По его мнению, такие действия свидетельствовали бы о кризисе в российских спецслужбах и стране в целом.