Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
Ибунец, яйца пора перестать жрать. Надо переходить на траву.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
Игорь Ясенев, Рязань, других данных нет;
Это сослуживец Бошарова.
Это сослуживец Бошарова.
Re: Незамеченные рязанские события
Игорь Ясенев, Рязань, других данных нет;Это сослуживец Руслана Бошарова. для информации.
Журналист ВВС издал книгу про отравление Скрипалей.
Этой позицией пострадавший двойной агент поделился с журналистом «Би-би-си» Марком Урбаном.
Выйдя из комы, отравленный разведчик отказался верить, что к покушению на убийство его самого и дочери Юлии имеет отношение Кремль, сообщают argumenti.ru.
После общения со Скрипалем корреспондент написал книгу «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».Также Урбан охарактеризовал Скрипаля как «бессовестного российского националиста». Несмотря на жизнь в Великобритании, российский разведчик регулярно смотрел «Первый канал»
Ранее британские и американские СМИ также поделились выдержками из книги Урбана. В произведении журналиста есть моменты из биографии и детали взаимодействия с британскими спецслужбами Скрипаля, а также обвинения в отношении Николая Патрушева о причастности к коррупционным схемам в 1990 годы.
https://ura.news/news/1052353314
Ранее экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что критически относится к заявлениям, что руководство РФ якобы могло отдать приказ отравить Сергея Скрипаля. По его мнению, такие действия свидетельствовали бы о кризисе в российских спецслужбах и стране в целом.
Журналист ВВС издал книгу про отравление Скрипалей.
Этой позицией пострадавший двойной агент поделился с журналистом «Би-би-си» Марком Урбаном.
Выйдя из комы, отравленный разведчик отказался верить, что к покушению на убийство его самого и дочери Юлии имеет отношение Кремль, сообщают argumenti.ru.
После общения со Скрипалем корреспондент написал книгу «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».Также Урбан охарактеризовал Скрипаля как «бессовестного российского националиста». Несмотря на жизнь в Великобритании, российский разведчик регулярно смотрел «Первый канал»
Ранее британские и американские СМИ также поделились выдержками из книги Урбана. В произведении журналиста есть моменты из биографии и детали взаимодействия с британскими спецслужбами Скрипаля, а также обвинения в отношении Николая Патрушева о причастности к коррупционным схемам в 1990 годы.
https://ura.news/news/1052353314
Ранее экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что критически относится к заявлениям, что руководство РФ якобы могло отдать приказ отравить Сергея Скрипаля. По его мнению, такие действия свидетельствовали бы о кризисе в российских спецслужбах и стране в целом.
Re: Незамеченные рязанские события
Проведен рейтинг регионов по средним зарплатам в 2018г.
Рязанская область имеет 31478 руб/мес.
Самая высокий уровень у ЯнАО- 112384 руб,за ним Чукотка с 101383 руб
Рязанская область имеет 31478 руб/мес.
Самая высокий уровень у ЯнАО- 112384 руб,за ним Чукотка с 101383 руб
Re: Незамеченные рязанские события
Приказом ОГПУ № 205/125 от 23 апреля 1931 г. все районные и городские аппараты ОГПУ, расположенные в одном населенном пункте, были слиты в единые районно-городские отделения (РГО) ОГПУ. Это объяснялось тем, что к 1 октября 1930 г. в крупных городах были созданы ГО ОГПУ, хотя еще не было ясности, где при новом районировании будут районные центры. Для “обслуживания” района, само собой разумеется, также создавался аппарат ОГПУ. В список городов, в которых происходило слияние, включены были Псков, Новгород, Коломна, Калуга, Серпухов, Рязань, Ставрополь и др. Теперь по типовому штатному расписанию в этих населенных пунктах РГО ОГПУ должны были состоять из 6—9 человек, а в некоторых и больше (в Ярославле — 12, в Рязани — 14). Не надо забывать, что в этих городах, кроме того, располагался и аппарат оперативного сектора ОГПУ.
Чем так выслужилась перед ОГПУ Рязань?
Чем так выслужилась перед ОГПУ Рязань?
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