Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
Игорь Ясенев, Рязань, других данных нет;
Это сослуживец Бошарова.
Это сослуживец Бошарова.
Re: Незамеченные рязанские события
Игорь Ясенев, Рязань, других данных нет;Это сослуживец Руслана Бошарова. для информации.
Журналист ВВС издал книгу про отравление Скрипалей.
Этой позицией пострадавший двойной агент поделился с журналистом «Би-би-си» Марком Урбаном.
Выйдя из комы, отравленный разведчик отказался верить, что к покушению на убийство его самого и дочери Юлии имеет отношение Кремль, сообщают argumenti.ru.
После общения со Скрипалем корреспондент написал книгу «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».Также Урбан охарактеризовал Скрипаля как «бессовестного российского националиста». Несмотря на жизнь в Великобритании, российский разведчик регулярно смотрел «Первый канал»
Ранее британские и американские СМИ также поделились выдержками из книги Урбана. В произведении журналиста есть моменты из биографии и детали взаимодействия с британскими спецслужбами Скрипаля, а также обвинения в отношении Николая Патрушева о причастности к коррупционным схемам в 1990 годы.
https://ura.news/news/1052353314
Ранее экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что критически относится к заявлениям, что руководство РФ якобы могло отдать приказ отравить Сергея Скрипаля. По его мнению, такие действия свидетельствовали бы о кризисе в российских спецслужбах и стране в целом.
Журналист ВВС издал книгу про отравление Скрипалей.
Этой позицией пострадавший двойной агент поделился с журналистом «Би-би-си» Марком Урбаном.
Выйдя из комы, отравленный разведчик отказался верить, что к покушению на убийство его самого и дочери Юлии имеет отношение Кремль, сообщают argumenti.ru.
После общения со Скрипалем корреспондент написал книгу «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».Также Урбан охарактеризовал Скрипаля как «бессовестного российского националиста». Несмотря на жизнь в Великобритании, российский разведчик регулярно смотрел «Первый канал»
Ранее британские и американские СМИ также поделились выдержками из книги Урбана. В произведении журналиста есть моменты из биографии и детали взаимодействия с британскими спецслужбами Скрипаля, а также обвинения в отношении Николая Патрушева о причастности к коррупционным схемам в 1990 годы.
https://ura.news/news/1052353314
Ранее экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что критически относится к заявлениям, что руководство РФ якобы могло отдать приказ отравить Сергея Скрипаля. По его мнению, такие действия свидетельствовали бы о кризисе в российских спецслужбах и стране в целом.
Re: Незамеченные рязанские события
Проведен рейтинг регионов по средним зарплатам в 2018г.
Рязанская область имеет 31478 руб/мес.
Самая высокий уровень у ЯнАО- 112384 руб,за ним Чукотка с 101383 руб
Рязанская область имеет 31478 руб/мес.
Самая высокий уровень у ЯнАО- 112384 руб,за ним Чукотка с 101383 руб
Re: Незамеченные рязанские события
Приказом ОГПУ № 205/125 от 23 апреля 1931 г. все районные и городские аппараты ОГПУ, расположенные в одном населенном пункте, были слиты в единые районно-городские отделения (РГО) ОГПУ. Это объяснялось тем, что к 1 октября 1930 г. в крупных городах были созданы ГО ОГПУ, хотя еще не было ясности, где при новом районировании будут районные центры. Для “обслуживания” района, само собой разумеется, также создавался аппарат ОГПУ. В список городов, в которых происходило слияние, включены были Псков, Новгород, Коломна, Калуга, Серпухов, Рязань, Ставрополь и др. Теперь по типовому штатному расписанию в этих населенных пунктах РГО ОГПУ должны были состоять из 6—9 человек, а в некоторых и больше (в Ярославле — 12, в Рязани — 14). Не надо забывать, что в этих городах, кроме того, располагался и аппарат оперативного сектора ОГПУ.
Чем так выслужилась перед ОГПУ Рязань?
Чем так выслужилась перед ОГПУ Рязань?
Re: Незамеченные рязанские события
Названы города России с самым высоким качеством жизни.
Рязань заняла 50-ое место.
По уровню медобслуживания - 48 баллов
По качеству дорог в городе-42 балла
По культуре и образованию-57 баллов
По ЖКХ -46 баллов
По работе властей -32 балла
Удобству жизни,настроению,уровню доходов -54 балла.
Первое место у Тюмени,второе у Грозного. Москва входит в 10-ку
Рязань заняла 50-ое место.
По уровню медобслуживания - 48 баллов
По качеству дорог в городе-42 балла
По культуре и образованию-57 баллов
По ЖКХ -46 баллов
По работе властей -32 балла
Удобству жизни,настроению,уровню доходов -54 балла.
Первое место у Тюмени,второе у Грозного. Москва входит в 10-ку
Re: Незамеченные рязанские события
Федеральным властям рязанцы показали самоходный трактор.С программным обеспечением.
Компания «Аврора Роботикс» создает на территории Рязанской области первый в России испытательный полигон площадью в пятьдесят гектаров, где обработка почвы, посев культур и уборка урожая будет осуществляться при помощи тракторов-беспилотников. Реализация проекта начнется уже в следующем году, сообщает агентство «Автонет».
https://сельхозпортал.рф/news/v-ryazans ... nizatorov/
Компания «Аврора Роботикс» создает на территории Рязанской области первый в России испытательный полигон площадью в пятьдесят гектаров, где обработка почвы, посев культур и уборка урожая будет осуществляться при помощи тракторов-беспилотников. Реализация проекта начнется уже в следующем году, сообщает агентство «Автонет».
https://сельхозпортал.рф/news/v-ryazans ... nizatorov/
Re: Незамеченные рязанские события
Www.mu-u.ru — 20 млн видео
На пакете молока появилась реклама "Вы можете следить за жизнью коров в он-лайн в режиме реального времени на сайте mu-u.ru/ На сайте есть жилье для коров,наши телята,наши коровы,рецепты блюд из молока.Можно паисать письмо ген.директору.
Перед этим в коробку яиц Окские был вкладыш с тел и Е-мейл Гендиректора. Разошлись рязанцы.Молодцы.
На пакете молока появилась реклама "Вы можете следить за жизнью коров в он-лайн в режиме реального времени на сайте mu-u.ru/ На сайте есть жилье для коров,наши телята,наши коровы,рецепты блюд из молока.Можно паисать письмо ген.директору.
Перед этим в коробку яиц Окские был вкладыш с тел и Е-мейл Гендиректора. Разошлись рязанцы.Молодцы.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 31 май 2019, 11:49
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Re: Незамеченные рязанские события
Dimono писал(а):К сожалению, среди прохожих не оказалось ни президента, ни губернатора, ни, на худой конец, мэра.
в точку!
Натяжные потолки с установкой http://vishepotolka.ru
Re: Незамеченные рязанские события
Суд в Москве в пятницу заключил под стражу бывшего главу администрации Рязани Сергея Карабасова. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве детской площадки.Он арестован до 13 августа. Вместе с ним под следствием находятся начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев (находится под домашним арестом) и гендиректор местной строительной компании Михаил Пузанов (заключен под стражу).
http://ren.tv/novosti/2019-06-14/eks-gl ... lis-putinu
http://ren.tv/novosti/2019-06-14/eks-gl ... lis-putinu
Re: Незамеченные рязанские события
ТВ передал о пожаре на военном полигоне под Рязанью. В Сельцах есть что гореть.19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации.С рязанского полигона пожар перекинулся на Луховицкий район. Все обошлось.В субботу, 22 июня, пожар локализовали.
Re: Незамеченные рязанские события
Рязанская область. Снова горят леса,то на границе с Мордовией то на границе с Московской обл.Общая площадь пожара до 800 га.
Re: Незамеченные рязанские события
ТАСС, 2 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы города Рыбное Рязанской области Михаила Панфилова за незаконное получение муниципальной трехкомнатной квартиры, сообщается на сайте СК по региону.
Панфилов, являясь главой администрации Рыбного, в декабре 2015 года по договору найма получил трехкомнатную квартиру. Через год он своим постановлением исключил данную квартиру из категории специализированного жилья и заключил сам с собой (как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой) договор социального найма указанного жилья, не являясь при этом нуждающимся.
Панфилов, являясь главой администрации Рыбного, в декабре 2015 года по договору найма получил трехкомнатную квартиру. Через год он своим постановлением исключил данную квартиру из категории специализированного жилья и заключил сам с собой (как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой) договор социального найма указанного жилья, не являясь при этом нуждающимся.
Re: Незамеченные рязанские события
РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГУБЕРНАТОРОВГОССОВЕТ 2.02КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»123242 Г. МОСКВА УЛ. ЗООЛОГИЧЕСКАЯ, Д. 22Тел./факс: +7 (495) 899-00-69TELEGRAM-КАНАЛ: GosSovet2.0www.minchenko.ruoffice@minchenko.ruКомментарий к четвертомурейтингу губернаторов «Госсовет 2.0»Рейтинг «Госсовет 2.0» —самая динамичная система оценки политической устойчивости врио и глав российских регионов.В 2019 году рейтинг перешел в цифровой формат. Обновленияоценок в форматеинтерактивной картыРоссиипроисходят максимально оперативно. Актуальная версия рейтинга всегда доступна через https://map.minchenko.ru
Губернатор Рязанской обл.Н.Любимов оценен в 11 балов из 20 возможных.
http://www.minchenko.ru/netcat_files/us ... -final.pdf
Губернатор Рязанской обл.Н.Любимов оценен в 11 балов из 20 возможных.
http://www.minchenko.ru/netcat_files/us ... -final.pdf
Re: Незамеченные рязанские события
Если бы не был запойным, цены бы ему не было)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
Во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой распылили газ.
В Санкт-Петербурге во время концерта на Дворцовой площади в толпе произошла потасовка.
В Петербурге рязанский курсант напал на полицейских с перцовым баллончиком.В результате, один из штатских распылил газ из баллончика. Окружающие стали паниковать. Заметив происходящее в толпе, певец Владимир Шахрин остановил выступление.Минут через пять, когда все успокоилось, музыканты продолжили свое выступление.
Источник: spbvedomosti.ru
В Санкт-Петербурге во время концерта на Дворцовой площади в толпе произошла потасовка.
В Петербурге рязанский курсант напал на полицейских с перцовым баллончиком.В результате, один из штатских распылил газ из баллончика. Окружающие стали паниковать. Заметив происходящее в толпе, певец Владимир Шахрин остановил выступление.Минут через пять, когда все успокоилось, музыканты продолжили свое выступление.
Источник: spbvedomosti.ru
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