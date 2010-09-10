Сообщение ivanes » 29 окт 2018, 14:27

Приказом ОГПУ № 205/125 от 23 апреля 1931 г. все районные и городские аппараты ОГПУ, расположенные в одном населенном пункте, были слиты в единые районно-городские отделения (РГО) ОГПУ. Это объяснялось тем, что к 1 октября 1930 г. в крупных городах были созданы ГО ОГПУ, хотя еще не было ясности, где при новом районировании будут районные центры. Для “обслуживания” района, само собой разумеется, также создавался аппарат ОГПУ. В список городов, в которых происходило слияние, включены были Псков, Новгород, Коломна, Калуга, Серпухов, Рязань, Ставрополь и др. Теперь по типовому штатному расписанию в этих населенных пунктах РГО ОГПУ должны были состоять из 6—9 человек , а в некоторых и больше (в Ярославле — 12, в Рязани — 14 ). Не надо забывать, что в этих городах, кроме того, располагался и аппарат оперативного сектора ОГПУ.

Чем так выслужилась перед ОГПУ Рязань?