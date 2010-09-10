Сообщение polpol » Сегодня, 05:43

Самым крупным инвестпроектом станет продолжение Северного обхода Рязани, в дорожные работы производственная фирма "ВИС" намерена до 2025 года вложить 23,4 млрд рублей. Кроме того, с компанией "Агро Рязань" подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве тепличного комплекса по выращиванию овощей за 9,3 млрд рублей.