Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7210
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 20 май 2020, 14:17

ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем доли 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК)(Венесуэла), следует из данных ЕГРЮЛ.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/14/05/2020/ ... 110ad5fb8e
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение polpol » Сегодня, 05:43

Самым крупным инвестпроектом станет продолжение Северного обхода Рязани, в дорожные работы производственная фирма "ВИС" намерена до 2025 года вложить 23,4 млрд рублей. Кроме того, с компанией "Агро Рязань" подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве тепличного комплекса по выращиванию овощей за 9,3 млрд рублей.
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