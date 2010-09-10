Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем доли 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК)(Венесуэла), следует из данных ЕГРЮЛ.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/14/05/2020/ ... 110ad5fb8e
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/14/05/2020/ ... 110ad5fb8e
Re: Незамеченные рязанские события
Самым крупным инвестпроектом станет продолжение Северного обхода Рязани, в дорожные работы производственная фирма "ВИС" намерена до 2025 года вложить 23,4 млрд рублей. Кроме того, с компанией "Агро Рязань" подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве тепличного комплекса по выращиванию овощей за 9,3 млрд рублей.
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