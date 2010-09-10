Сообщение ivanes » Вчера, 16:13

самая жестокая казнь- кормление человека только мясом. На 13 сутки он умрет.

Один выпускник ПТУ на Радиозаводе умер от БФ-4. Он выпил клей.

ЗЫ все лекарственные препараты с этиловым спиртом будут облагаться акцизом 585 руб за декалитр и объем флакона должен быть не более 50мл. Запрещается продажа в ларьках и автоматах. Есть аптеки для продажи лекарств.

Похмелье водкой.Ныне в тосоле нет этилового спирта.

На сегодняшний день состав всех видов тосола, которые представлены на нашем рынке, имеет в основе этиленгликоль, а отличается лишь степенью разбавленности водой и количеством использованных в нем присадок.

Но за 2015г в России умерло от алкогольной интоксикации 40 000 чел.