Сообщение Vredtech » Вчера, 20:24

Иркутская полиция наряду с боярышником проверяет ещё наличие в торговых точках 4-х определённых сортов контрафактной водки. Но об этом скромно молчат.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.