Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Очень просто: если победили, то Революция, если проиграли, то госпереворот. Мнение потомков, "судов", прочих стонущих соседей и судящихся, отставших от поезда истории - ни в счет.
Re: Что творится в нашей стране
спасибо...добрый человек.. меня смущает последовательность новостей...крикнули "Пора лицензировать боярышник", а через пару дней массовые отравления..это закономерность? Ведь производство поддельного боярышника не выгодно. А к тому же в Иркутске зачем то к метиловому спирту- добавили антифриз. что б уж наверняка окочуриться...ivanes писал(а):Raider
Под стопарь закусить дать? Есть сало,селедка,салями.
Re: Что творится в нашей стране
Боярышник запретят. Лекарство по рецепту. Как спирт для инъекций. На рецепте нужна подпись гл.врача и две печати чтобы получить 50 мл медицинского спирта.
Этиловый спирт 93% ,что указан на этикетке, выпили.Добавили метилового. Этикетку забыли поменять.
Чтобы не пили суррогат.предложил выпить водки с разными названиями,но одинаковы по содержанию.
Этиловый спирт 93% ,что указан на этикетке, выпили.Добавили метилового. Этикетку забыли поменять.
Чтобы не пили суррогат.предложил выпить водки с разными названиями,но одинаковы по содержанию.
Re: Что творится в нашей стране
а смысл?! будут пить меньше? не будут. будут пить ацетон, клей, есть гуталин. В Иркутске пили средство для чистки ванн. Там вроде написано-не употреблять внутрь. виноват производитель? продавец? Если завтра антифриз выпьют и отравятся-будет виноват автомагазин?ivanes писал(а):Боярышник запретят.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24070
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
http://www.ryazan.kp.ru/daily/26621/3639620/?utm_source=gismeteo&utm_medium=affiliate
"Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию!", – эмоционально заявила Кафельникова.
"Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию!", – эмоционально заявила Кафельникова.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
Спиртовая настойка Боярышника лечит от многих болезней.
Правила приема-по 20 капель 2-3 раза в день. Медики говорят,что бабушкам и дедушкам привычное лечение сердечной недостаточности и гипертонии. При СССР продавали настойку флаконом по 25 мл и за 11 коп. Плоды по 50г за 18 коп.
Правила приема-по 20 капель 2-3 раза в день. Медики говорят,что бабушкам и дедушкам привычное лечение сердечной недостаточности и гипертонии. При СССР продавали настойку флаконом по 25 мл и за 11 коп. Плоды по 50г за 18 коп.
Re: Что творится в нашей стране
Raider писал(а):а смысл?! будут пить меньше? не будут. будут пить ацетон, клей, есть гуталин. В Иркутске пили средство для чистки ванн. Там вроде написано-не употреблять внутрь. виноват производитель? продавец? Если завтра антифриз выпьют и отравятся-будет виноват автомагазин?ivanes писал(а):Боярышник запретят.
В Ивановской области женщина опохмелилась литром тосола и умерла.
Ну щас Дима и тосол запретит и антифриз.
ЗЫ"Настойка боярышника" признана террористической организацией. Её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
самая жестокая казнь- кормление человека только мясом. На 13 сутки он умрет.
Один выпускник ПТУ на Радиозаводе умер от БФ-4. Он выпил клей.
ЗЫ все лекарственные препараты с этиловым спиртом будут облагаться акцизом 585 руб за декалитр и объем флакона должен быть не более 50мл. Запрещается продажа в ларьках и автоматах. Есть аптеки для продажи лекарств.
Похмелье водкой.Ныне в тосоле нет этилового спирта.
На сегодняшний день состав всех видов тосола, которые представлены на нашем рынке, имеет в основе этиленгликоль, а отличается лишь степенью разбавленности водой и количеством использованных в нем присадок.
Но за 2015г в России умерло от алкогольной интоксикации 40 000 чел.
Один выпускник ПТУ на Радиозаводе умер от БФ-4. Он выпил клей.
ЗЫ все лекарственные препараты с этиловым спиртом будут облагаться акцизом 585 руб за декалитр и объем флакона должен быть не более 50мл. Запрещается продажа в ларьках и автоматах. Есть аптеки для продажи лекарств.
Похмелье водкой.Ныне в тосоле нет этилового спирта.
На сегодняшний день состав всех видов тосола, которые представлены на нашем рынке, имеет в основе этиленгликоль, а отличается лишь степенью разбавленности водой и количеством использованных в нем присадок.
Но за 2015г в России умерло от алкогольной интоксикации 40 000 чел.
Re: Что творится в нашей стране
Современные производители в своих незамерзайках могут использовать один из трех типов спирта:
Этиловый;
Изопропиловый;
Метиловый.
Но этиловый спирт дороже метилового в 10 раз,в 5 раз дороже изоприлового спирта. Никто не делает незамерзайку на базе этилового спирта. Она будет по цене около 100 руб за 1 л.
Этиловый;
Изопропиловый;
Метиловый.
Но этиловый спирт дороже метилового в 10 раз,в 5 раз дороже изоприлового спирта. Никто не делает незамерзайку на базе этилового спирта. Она будет по цене около 100 руб за 1 л.
Re: Что творится в нашей стране
В Иркутске умерло уже 71 чел.
Полиция Иркутска изъяла за сутки 16,5 т спиртосодержащих жидкостей.
Полиция Иркутска изъяла за сутки 16,5 т спиртосодержащих жидкостей.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3333
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что творится в нашей стране
Иркутская полиция наряду с боярышником проверяет ещё наличие в торговых точках 4-х определённых сортов контрафактной водки. Но об этом скромно молчат.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Что творится в нашей стране
как говорил один известный детектив- ищите кому выгодно. уж явно не бутлегерам -потерявшим "клиентуру" и устроившись на нары...ivanes писал(а):В Иркутске умерло уже 71 чел.
Полиция Иркутска изъяла за сутки 16,5 т спиртосодержащих жидкостей.
вот я одного не пойму..акцизы на алкоголь поднимали раз пять уже..зачем поднимать в шестой раз-если пользу это не несет? в смысле здоровью нации. а не про пополнение бюджета. пить все равно будут омывайку например...
Re: Что творится в нашей стране
hardbone наверное, в данном контексте назвал бы прыщавку предательницей...ибо все составляющие на лицо. свалила из страны и поливает грязью..ФрекенСнорк писал(а):"Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно.
Re: Что творится в нашей стране
Еще про одну прыщавку. "Суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" и приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима."
А присоединилась бы к ополченцам ДНР, ещё и орденком бы угостили.
Парадокс.
А присоединилась бы к ополченцам ДНР, ещё и орденком бы угостили.
Парадокс.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Raider писал(а):hardbone наверное, в данном контексте назвал бы прыщавку предательницей...ибо все составляющие на лицо. свалила из страны и поливает грязью..ФрекенСнорк писал(а):"Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно.
Нет, не назвал бы. Человек, на мой взгляд, имеет полное право жить где ему хочется, одна из самых базовых свобод. Всегда с некоторым недоумением относился к мнению людей, что просто уехавшие предали свою страну. Это, во-первых. Во-вторых, человек имеет право на свои эмоции, на свою персональную любовь/нелюбовь, и не самому умному подростку можно наверное простить несдержанность и нелепость формулировок. Вы только вчитайтесь, девочка утверждает, что нелюбит/ненавидит Россию потомучто везде используют людей, но в России это происходит постоянно! Ей повзрослеть немного нужно, а не в предатели записываться.
Ну и раз уж речь зашла про критерии предательства, то Резун предатель не потомучто решил сменить место жительства, а потомучто нанес реальный ущерб своей стране, оплатив этим ущербом свой переезд и в дальнейшем продолжил наносить его целенаправленно искажая и манипулируя историческими фактами.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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