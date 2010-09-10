Сообщение Raider » Вчера, 09:12

hardbone писал(а): раз уж речь зашла про критерии предательства

я не пытаюсь обелить действия Резуна, я спорю с вами о критериях предательства. Был Союз, была идеология -всякий сваливший за рубеж-предатель. был представитель союза в одной стране-в связи угрозой ареста свалил в другую страну. Страна развалилась. все. кто кричал Резун -предатель-отказались выполнять присягу лупили прямой наводкой в Белый дом и арестовали правительство. А позже сами свалили за границу на пмж вместе с семьями. Не скрою...я не верю, что Резун не слил адреса-явки-пароли. Наверняка слил. Но как мы видим "мемуары" перебежчика имеют место быть. причем печатаются в самой России большими тиражами. а вот опровержения "мемуаров" или обвинения, что именно, кого именно предал Резун похожи на жалкие отмазки с обязательными "елдунчиками".."предателями"..."плагиаторами"...давайте тогда перейдем к нашим реалиям...директор Евросети, в связи с угрозой ареста свалил в Англию. сдал корумпированных минцанеров, которые якобы пытались отжать у него бизнес. Теперь он живет в Англии и пишет о России плохо, потому. что у нас корумпированный строй. Он предатель?