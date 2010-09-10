ivanes писал(а): Все вышеперечисленные академии,кроме независимых,финансируются из федерального бюджета. Расходы около 1 трлн руб/год.

Но где прорывные технологии и экспортная продукция? В США есть общественная академия без стипендий и финансирования.Сами ученые платят взносы. Но там есть технология горизонтального бурения скважин и соединения их в одну. Есть технология трехядерных процессоров,смартфонов, Интернета и серверов.