Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5292
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:40

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11072
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 34 минуты назад

ivanes писал(а):Все вышеперечисленные академии,кроме независимых,финансируются из федерального бюджета. Расходы около 1 трлн руб/год.
Но где прорывные технологии и экспортная продукция? В США есть общественная академия без стипендий и финансирования.Сами ученые платят взносы. Но там есть технология горизонтального бурения скважин и соединения их в одну. Есть технология трехядерных процессоров,смартфонов, Интернета и серверов.

Ах ты гад! Ты чего тут пропагандируешь? Сколько печенек сожрал госдеповских?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3431
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 14 минут назад

ivanes писал(а):Говорят...
В почти 600 ВУЗах обучается более 7 млн студентов.


Кто говорит-то, дедушка? Бабки на детской площадке??? Ну хотя-бы порядок цифр нужно понимать... вы же ученый :D а из ваших слов выходит, что средняя численность студентов в ВУЗе 11 666 с хвостиком :twisted:

ВУЗы России.jpg


http://www.edu.ru/vuz/

ivanes писал(а):Вопрос где высокие технологии и экспортная продукция?


Не могут сосчитать, нет обученных людей :oops:
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