Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Все вышеперечисленные академии,кроме независимых,финансируются из федерального бюджета. Расходы около 1 трлн руб/год.
Но где прорывные технологии и экспортная продукция? В США есть общественная академия без стипендий и финансирования.Сами ученые платят взносы. Но там есть технология горизонтального бурения скважин и соединения их в одну. Есть технология трехядерных процессоров,смартфонов, Интернета и серверов.
Ах ты гад! Ты чего тут пропагандируешь? Сколько печенек сожрал госдеповских?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Говорят...
В почти 600 ВУЗах обучается более 7 млн студентов.
Кто говорит-то, дедушка? Бабки на детской площадке??? Ну хотя-бы порядок цифр нужно понимать... вы же ученый а из ваших слов выходит, что средняя численность студентов в ВУЗе 11 666 с хвостиком
http://www.edu.ru/vuz/
ivanes писал(а):Вопрос где высокие технологии и экспортная продукция?
Не могут сосчитать, нет обученных людей
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