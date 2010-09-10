Сообщение hardbone » 25 дек 2016, 23:36

Raider писал(а): был представитель союза в одной стране-в связи угрозой ареста свалил в другую страну.

Raider писал(а): опровержения "мемуаров" или обвинения, что именно, кого именно предал Резун похожи на жалкие отмазки с обязательными "елдунчиками".."предателями"..."плагиаторами"...

Raider писал(а): давайте тогда перейдем к нашим реалиям...директор Евросети, в связи с угрозой ареста свалил в Англию. сдал корумпированных минцанеров, которые якобы пытались отжать у него бизнес. Теперь он живет в Англии и пишет о России плохо, потому. что у нас корумпированный строй. Он предатель?

ФрекенСнорк писал(а): а она тудой сама записалась?

Из этой картины выпали принципиальные (для меня) детали. Не просто свалил, а свалил нанеся ущерб и продолжая его наносить. И о причинах побега тоже нет достоверной информации, он сам про себя в разных книжках пишет две разные причины (идеологическая и угроза ареста за чужую ошибку). Оснований верить ему на слово нет никаких.Ну вы даете, жалкие отмазки? Советский офицер сбежал на Запад, без всяких сомнений слил текущую оперативную информацию, слил всё чему его учили в общевойсковом училище, слил всё, что он успел узнать про войсковую разведку, слил всё, что он успел узнать про специфику работы разведки за рубежом. После того как он все это слил, он стал писать книги, где на основе реально произошедших событий (для достоверности) при каждом удобном случае давал откровенно предвзятые и откровенно очернительные оценки своей стране и ее истории. И вы пишите, что обвинение, что именно и кого именно предал Резун похожи на жалкие отмазки? Если все перечисленное не предательство, то я уж не знаю, что для вас предательство.Еще раз вам скажу, лично для меня главный критерий предательства это целенаправленные усилия по причинению ущерба своей (бывшей) стране. Чичваркин такой ущерб причинил? Я про него не знаю ни одного подобного факта, но и не читаю, что он там сейчас пишет. Взвешенно писать про темные стороны российской действительности, это далеко не тоже самое, что поливать страну грязью.На этот счет не в курсе.