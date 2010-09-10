Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Все вышеперечисленные академии,кроме независимых,финансируются из федерального бюджета. Расходы около 1 трлн руб/год.
Но где прорывные технологии и экспортная продукция? В США есть общественная академия без стипендий и финансирования.Сами ученые платят взносы. Но там есть технология горизонтального бурения скважин и соединения их в одну. Есть технология трехядерных процессоров,смартфонов, Интернета и серверов.
Ах ты гад! Ты чего тут пропагандируешь? Сколько печенек сожрал госдеповских?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Говорят...
В почти 600 ВУЗах обучается более 7 млн студентов.
Кто говорит-то, дедушка? Бабки на детской площадке??? Ну хотя-бы порядок цифр нужно понимать... вы же ученый а из ваших слов выходит, что средняя численность студентов в ВУЗе 11 666 с хвостиком
http://www.edu.ru/vuz/
ivanes писал(а):Вопрос где высокие технологии и экспортная продукция?
Не могут сосчитать, нет обученных людей
Re: Что творится в нашей стране
Raider писал(а): был представитель союза в одной стране-в связи угрозой ареста свалил в другую страну.
Из этой картины выпали принципиальные (для меня) детали. Не просто свалил, а свалил нанеся ущерб и продолжая его наносить. И о причинах побега тоже нет достоверной информации, он сам про себя в разных книжках пишет две разные причины (идеологическая и угроза ареста за чужую ошибку). Оснований верить ему на слово нет никаких.
Raider писал(а): опровержения "мемуаров" или обвинения, что именно, кого именно предал Резун похожи на жалкие отмазки с обязательными "елдунчиками".."предателями"..."плагиаторами"...
Ну вы даете, жалкие отмазки? Советский офицер сбежал на Запад, без всяких сомнений слил текущую оперативную информацию, слил всё чему его учили в общевойсковом училище, слил всё, что он успел узнать про войсковую разведку, слил всё, что он успел узнать про специфику работы разведки за рубежом. После того как он все это слил, он стал писать книги, где на основе реально произошедших событий (для достоверности) при каждом удобном случае давал откровенно предвзятые и откровенно очернительные оценки своей стране и ее истории. И вы пишите, что обвинение, что именно и кого именно предал Резун похожи на жалкие отмазки? Если все перечисленное не предательство, то я уж не знаю, что для вас предательство.
Raider писал(а):давайте тогда перейдем к нашим реалиям...директор Евросети, в связи с угрозой ареста свалил в Англию. сдал корумпированных минцанеров, которые якобы пытались отжать у него бизнес. Теперь он живет в Англии и пишет о России плохо, потому. что у нас корумпированный строй. Он предатель?
Еще раз вам скажу, лично для меня главный критерий предательства это целенаправленные усилия по причинению ущерба своей (бывшей) стране. Чичваркин такой ущерб причинил? Я про него не знаю ни одного подобного факта, но и не читаю, что он там сейчас пишет. Взвешенно писать про темные стороны российской действительности, это далеко не тоже самое, что поливать страну грязью.
ФрекенСнорк писал(а):а она тудой сама записалась?
На этот счет не в курсе.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24075
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
hardbone писал(а):На этот счет не в курсе.
ну раз так, так о чем разговор?
hardbone писал(а):Ей повзрослеть немного нужно, а не в предатели записываться.
записываться- это именно что самой записываться. аккуратнее с формулировками.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
https://www.youtube.com/watch?v=VE2BRieTgr8
Вспышка явно выше линии горизонта... отсюда http://www.dikar-sochi.ru/webcamera/1/
Вспышка явно выше линии горизонта... отсюда http://www.dikar-sochi.ru/webcamera/1/
Re: Что творится в нашей стране
Raider-"директор Евросети, в связи с угрозой ареста свалил в Англию. сдал корумпированных минцанеров, которые якобы пытались отжать у него бизнес."
Когда занимаешься контрабандой и пересортицей товара,то жди налоговиков. Кто выкупил Евросети?
Кого он Чечкваркин сдал и кому. Пока он в Англии не доказал правильность происхождение денег на счетах.
"22 сентября 2008 года было подписано соглашение о продаже Чичваркиным и Артемьевым 100 % компании «Евросеть» инвестиционной компании ANN, возглавляемой предпринимателем Александром Мамутом[17][18]. Стоимость компании со слов Александра Мамута[19] составила 350 млн долларов, плюс долговая нагрузка в 900 млн долларов. 24 октября 50 % минус одна акция компании «Евросеть» были приобретены у компании ANN компанией «Вымпел-Коммуникации»[20]. 20 ноября Евгений Чичваркин покинул пост председателя совета директоров «Евросети»[21]. Сделка по продаже была полностью завершена 3 февраля 2011 года[22]. Высказывались мнения, что Чичваркин расстался с контролем над компанией под давлением со стороны силовых органов[5]."
Когда занимаешься контрабандой и пересортицей товара,то жди налоговиков. Кто выкупил Евросети?
Кого он Чечкваркин сдал и кому. Пока он в Англии не доказал правильность происхождение денег на счетах.
"22 сентября 2008 года было подписано соглашение о продаже Чичваркиным и Артемьевым 100 % компании «Евросеть» инвестиционной компании ANN, возглавляемой предпринимателем Александром Мамутом[17][18]. Стоимость компании со слов Александра Мамута[19] составила 350 млн долларов, плюс долговая нагрузка в 900 млн долларов. 24 октября 50 % минус одна акция компании «Евросеть» были приобретены у компании ANN компанией «Вымпел-Коммуникации»[20]. 20 ноября Евгений Чичваркин покинул пост председателя совета директоров «Евросети»[21]. Сделка по продаже была полностью завершена 3 февраля 2011 года[22]. Высказывались мнения, что Чичваркин расстался с контролем над компанией под давлением со стороны силовых органов[5]."
Re: Что творится в нашей стране
да какие уж тут "отмазки"..я еще про Горбачева не вспоминал...а вы уже технично обошли мою версию о правителях стрелявших по белому дому.hardbone писал(а):Ну вы даете, жалкие отмазки?
осталось только разглядеть где "темные стороны российской действительности" а где "поливать страну грязью".hardbone писал(а): Взвешенно писать про темные стороны российской действительности, это далеко не тоже самое, что поливать страну грязью.
Re: Что творится в нашей стране
это хорошо или плохо?ivanes писал(а): Чичваркин расстался с контролем над компанией под давлением со стороны силовых органов
Re: Что творится в нашей стране
Когда чист,то и давления не будет, контрабанда была. Какие бабки уехали в Великобританию!
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а): Какие бабки уехали в Великобританию!
Вы ж вроде только свои считаете... или опять за старое?
Re: Что творится в нашей стране
Свои и только свои считаю деньги. Пока более 2 лимонов.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24075
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
Люблю Россию, все в ней комфортнее жить!
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/12/28/n_9509219.shtml
Скворцова рассказала об испытаниях первого в России препарата от рака.
ПЕРВОГО!!! в России!!!
Армата, блин...Сирия, Крымнаш...
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/12/28/n_9509219.shtml
Скворцова рассказала об испытаниях первого в России препарата от рака.
ПЕРВОГО!!! в России!!!
Армата, блин...Сирия, Крымнаш...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Свои и только свои считаю деньги. Пока более 2 лимонов.
Новогодняя корзина для россиян подорожает на 20 процентов,по сравнению с 2015г. Продолжайте хоронить.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Свои и только свои считаю деньги. Пока более 2 лимонов.
Два...лимона... баксов!!! Раскулачить вертолетоспикуля, срочно! Хорошим людям на нормальный мерс не хватает, а тут такие бабки на снегу валяются.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):ivanes писал(а):Свои и только свои считаю деньги. Пока более 2 лимонов.
Два...лимона... ! Раскулачить вертолетоспикуля, срочно!
Читал в далеком детстве про одного миллионэра... Вот как описывают внутренние терзания его современники
Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку!
Основать разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума?
Инкрустировать ̶"̶С̶у̶б̶а̶р̶у̶"̶ "Антилопу" перламутром?
Re: Что творится в нашей стране
Позавидовали? Это хорошая зависть.
Re: Что творится в нашей стране
Черная зависть С таким счастьем и на свободе
Re: Что творится в нашей стране
может,тебе дать ключи еще от квартиры,где деньги лежат?
Re: Что творится в нашей стране
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