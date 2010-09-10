Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
простите..дедушка, а вы с иностранными языками. как я посмотрю-не особо дружите? Причем здесь высылка работников и эта картинка?ivanes писал(а):высылке 35 работников дипкорпуса России
Re: Что творится в нашей стране
Россия не высылает сотрудников дипкорпуса США из страны. Наш ответ таков.
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