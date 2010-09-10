Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1883
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » Вчера, 20:53

ivanes писал(а):высылке 35 работников дипкорпуса России
простите..дедушка, а вы с иностранными языками. как я посмотрю-не особо дружите? Причем здесь высылка работников и эта картинка?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5346
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:04

Россия не высылает сотрудников дипкорпуса США из страны. Наш ответ таков.
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