Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
простите..дедушка, а вы с иностранными языками. как я посмотрю-не особо дружите? Причем здесь высылка работников и эта картинка?ivanes писал(а):высылке 35 работников дипкорпуса России
Re: Что творится в нашей стране
Россия не высылает сотрудников дипкорпуса США из страны. Наш ответ таков.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3338
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что творится в нашей стране
Страна выпивает и закусывает...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Что творится в нашей стране
Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...
Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24077
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
listen10 писал(а):Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...
Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!
леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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