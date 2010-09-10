Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1883
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » Вчера, 20:53

ivanes писал(а):высылке 35 работников дипкорпуса России
простите..дедушка, а вы с иностранными языками. как я посмотрю-не особо дружите? Причем здесь высылка работников и эта картинка?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5347
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:04

Россия не высылает сотрудников дипкорпуса США из страны. Наш ответ таков.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3338
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Vredtech » Сегодня, 20:00

Страна выпивает и закусывает...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение listen10 » Сегодня, 20:45

Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...

Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24077
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ФрекенСнорк » Сегодня, 21:12

listen10 писал(а):
Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...

Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!

леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение listen10 » 40 минут назад

ФрекенСнорк писал(а):леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...

Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.
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