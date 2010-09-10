Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1883
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 30 дек 2016, 20:53

ivanes писал(а):высылке 35 работников дипкорпуса России
простите..дедушка, а вы с иностранными языками. как я посмотрю-не особо дружите? Причем здесь высылка работников и эта картинка?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5353
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 11:04

Россия не высылает сотрудников дипкорпуса США из страны. Наш ответ таков.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3338
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Vredtech » Вчера, 20:00

Страна выпивает и закусывает...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение listen10 » Вчера, 20:45

Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...

Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ФрекенСнорк » Вчера, 21:12

listen10 писал(а):
Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...

Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!

леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение listen10 » Вчера, 22:53

ФрекенСнорк писал(а):леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...

Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ФрекенСнорк » Сегодня, 00:12

listen10 писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...

Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.

ну да, после 1985 много вырубили..но тоже неплохо ...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3454
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 11:37

ФрекенСнорк писал(а):
listen10 писал(а):
Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...

Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!

леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...


Начинается новый день
И машины туда-сюда...
Раз уж солнцу вставать не лень,
И для нас, значит, ерунда. (с)

Массандра.jpg
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3454
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 11:40

ФрекенСнорк писал(а):
listen10 писал(а):Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.

ну да, после 1985 много вырубили..но тоже неплохо ...


В те времена и вода была мокрее, и болота тописией :D
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5353
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:27

Зачастую Рязань называют «городом военных и студентов».
http://www.provuz.ru/vuz/city/ryazan/
Список ВУЗов
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5353
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:40

Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...

Страна выпивает по 12,8 литра чистого спирта в год на душу населения,включая младенцев. Легального,учтенного алкоголя и еще до 15% нелегального.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5353
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 13:03

Еще в течение 10 лет мы будем наблюдать достаточно драматическое сокращение числа студентов. Если в прошлом (2009/2010г)мы дошли до цифры в 7,5 млн человек, а сейчас у нас 5,5 млн студентов, то впереди у нас «дно ямы» и цифра в 4 млн. (2018/2019г)
Сократится и число ВУЗов до 877.



Так, ожидается, что в 2017 году прием в образовательные организации высшего образования РФ достигнет своего минимума – 926,8 тысяч человек.

Источник: https://www.utmn.ru/presse/novosti/obrazovanie/107087/
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение listen10 » Сегодня, 13:42

Шварц писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):
listen10 писал(а):Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.

ну да, после 1985 много вырубили..но тоже неплохо ...


В те времена и вода была мокрее, и болота тописией :D

Где-то в коце 90- х неплохо заработал и решил порадовать отца, купил ему этого Камня в Барсе.Он часто вспоминал юные годы и этот напиток. В итоге оказалась полнейшая бурда.То же самое было и в Закарпатье, в дегустационном зале подали великолепный коньяк и вина, на выходе предложили затариться, в результате - разочарование.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5353
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 42 минуты назад

В те 90-е годы был спирт Рояль. Лихо подделывали коньяк Наполеон.
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