Сообщение listen10 » Сегодня, 13:42

Шварц писал(а): ФрекенСнорк писал(а): listen10 писал(а): Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.

ну да, после 1985 много вырубили..но тоже неплохо ... ну да, после 1985 много вырубили..но тоже неплохо ...



В те времена и вода была мокрее, и болота тописией В те времена и вода была мокрее, и болота тописией

Где-то в коце 90- х неплохо заработал и решил порадовать отца, купил ему этого Камня в Барсе.Он часто вспоминал юные годы и этот напиток. В итоге оказалась полнейшая бурда.То же самое было и в Закарпатье, в дегустационном зале подали великолепный коньяк и вина, на выходе предложили затариться, в результате - разочарование.