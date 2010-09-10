nikols писал(а): 22 мар 2014, 10:57

... В то время спирт Роял и коньяк дагестанский был. Вы просто не знали,что этот спирт использовался для изготовления водки,а дагестанский коньяк для Наполеона. Я там был и долго еще пробывали этот самый Наполеон. С его изготовителями.