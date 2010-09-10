Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
простите..дедушка, а вы с иностранными языками. как я посмотрю-не особо дружите? Причем здесь высылка работников и эта картинка?ivanes писал(а):высылке 35 работников дипкорпуса России
Re: Что творится в нашей стране
Россия не высылает сотрудников дипкорпуса США из страны. Наш ответ таков.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3338
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что творится в нашей стране
Страна выпивает и закусывает...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Что творится в нашей стране
Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...
Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24078
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
listen10 писал(а):Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...
Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!
леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
ФрекенСнорк писал(а):леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...
Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24078
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
listen10 писал(а):ФрекенСнорк писал(а):леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...
Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.
ну да, после 1985 много вырубили..но тоже неплохо ...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
ФрекенСнорк писал(а):listen10 писал(а):Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...
Полдень! Джентельмены пьют и закусывают!
леди начали с 9 утра...Мускат белый красного камня, Массандра...
Начинается новый день
И машины туда-сюда...
Раз уж солнцу вставать не лень,
И для нас, значит, ерунда. (с)
Re: Что творится в нашей стране
ФрекенСнорк писал(а):listen10 писал(а):Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.
ну да, после 1985 много вырубили..но тоже неплохо ...
В те времена и вода была мокрее, и болота тописией
Re: Что творится в нашей стране
Зачастую Рязань называют «городом военных и студентов».
http://www.provuz.ru/vuz/city/ryazan/
Список ВУЗов
http://www.provuz.ru/vuz/city/ryazan/
Список ВУЗов
Re: Что творится в нашей стране
Vredtech писал(а):Страна выпивает и закусывает...
Страна выпивает по 12,8 литра чистого спирта в год на душу населения,включая младенцев. Легального,учтенного алкоголя и еще до 15% нелегального.
Re: Что творится в нашей стране
Еще в течение 10 лет мы будем наблюдать достаточно драматическое сокращение числа студентов. Если в прошлом (2009/2010г)мы дошли до цифры в 7,5 млн человек, а сейчас у нас 5,5 млн студентов, то впереди у нас «дно ямы» и цифра в 4 млн. (2018/2019г)
Сократится и число ВУЗов до 877.
Так, ожидается, что в 2017 году прием в образовательные организации высшего образования РФ достигнет своего минимума – 926,8 тысяч человек.
Источник: https://www.utmn.ru/presse/novosti/obrazovanie/107087/
© ТюмГУ. Все права защищены. При использовании материала ссылка обязательна.
Сократится и число ВУЗов до 877.
Так, ожидается, что в 2017 году прием в образовательные организации высшего образования РФ достигнет своего минимума – 926,8 тысяч человек.
Источник: https://www.utmn.ru/presse/novosti/obrazovanie/107087/
© ТюмГУ. Все права защищены. При использовании материала ссылка обязательна.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц писал(а):ФрекенСнорк писал(а):listen10 писал(а):Засада,не получишь того вкуса из 70-80-х.
ну да, после 1985 много вырубили..но тоже неплохо ...
В те времена и вода была мокрее, и болота тописией
Где-то в коце 90- х неплохо заработал и решил порадовать отца, купил ему этого Камня в Барсе.Он часто вспоминал юные годы и этот напиток. В итоге оказалась полнейшая бурда.То же самое было и в Закарпатье, в дегустационном зале подали великолепный коньяк и вина, на выходе предложили затариться, в результате - разочарование.
Re: Что творится в нашей стране
В те 90-е годы был спирт Рояль. Лихо подделывали коньяк Наполеон.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):В те 90-е годы был спирт Рояль. Лихо подделывали коньяк Наполеон.
Последствия, как оказалось, не заставили себя долго ждать...
nikols писал(а):22 мар 2014, 10:57
... В то время спирт Роял и коньяк дагестанский был. Вы просто не знали,что этот спирт использовался для изготовления водки,а дагестанский коньяк для Наполеона. Я там был и долго еще пробывали этот самый Наполеон. С его изготовителями.
Узнаёте себя в молодости?
Re: Что творится в нашей стране
"Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной", — заявила Рынска.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц
Я узнаю в этом общество Чернобыльцев,которые ввозили спирт без пошлин.
Я узнаю кооператоров,которые делали из Рояля французский коньяк Наполеон.
Я вспоминаю ОПГ.Слон,который крышевал Горгаз, завод САМ, банк Живаго,стадион ЦСК с торговыми рядами вокруг.
Я вспоминаю концерт на ЦСК с лозунгом "Голосуй или проиграешь!"
Вспоминаю,как расплачивались с певцами пачками долларов.
Это была не молодость.
Вы забыли,как из бюжета Рязани были куплены два Москвича,одни Жигули и одна Волга. Подарок за успешную приватизацию ведомственной собственности - магазинов. За получение акций Барса и др. предприятий.
Я узнаю в этом общество Чернобыльцев,которые ввозили спирт без пошлин.
Я узнаю кооператоров,которые делали из Рояля французский коньяк Наполеон.
Я вспоминаю ОПГ.Слон,который крышевал Горгаз, завод САМ, банк Живаго,стадион ЦСК с торговыми рядами вокруг.
Я вспоминаю концерт на ЦСК с лозунгом "Голосуй или проиграешь!"
Вспоминаю,как расплачивались с певцами пачками долларов.
Это была не молодость.
Вы забыли,как из бюжета Рязани были куплены два Москвича,одни Жигули и одна Волга. Подарок за успешную приватизацию ведомственной собственности - магазинов. За получение акций Барса и др. предприятий.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Шварц
Я узнаю в этом общество Чернобыльцев,которые ввозили спирт без пошлин.
Я узнаю кооператоров,которые делали из Рояля французский коньяк Наполеон.
Я вспоминаю ОПГ.Слон,который крышевал Горгаз, завод САМ, банк Живаго,стадион ЦСК с торговыми рядами вокруг.
Так это чернобыльцы, кооператоры и бандиты заставляли вас пить спирт и эрзац-коньяк?
ivanes писал(а):Я вспоминаю концерт на ЦСК с лозунгом "Голосуй или проиграешь!"
Вспоминаю,как расплачивались с певцами пачками долларов.
Это была не молодость.
А... ну да, конечно... Это был последний приступ молодости
Молоды были артисты... а чем, кстати, по-вашему, с ними нужно было расплатиться? Шмурдяком в канистрах?
ivanes писал(а): Вы забыли,как из бюжета Рязани были куплены два Москвича,одни Жигули и одна Волга. Подарок за успешную приватизацию ведомственной собственности - магазинов. За получение акций Барса и др. предприятий.
Вы переживаете, что кто-то сильно продешевил? Или кого-то несправедливо забыли при распределении?
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