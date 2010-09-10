Сообщение ivanes » 02 янв 2017, 10:09

Шварц

Я узнаю в этом общество Чернобыльцев,которые ввозили спирт без пошлин.

Я узнаю кооператоров,которые делали из Рояля французский коньяк Наполеон.

Я вспоминаю ОПГ.Слон,который крышевал Горгаз, завод САМ, банк Живаго,стадион ЦСК с торговыми рядами вокруг.

Я вспоминаю концерт на ЦСК с лозунгом "Голосуй или проиграешь!"

Вспоминаю,как расплачивались с певцами пачками долларов.

Это была не молодость.

Вы забыли,как из бюжета Рязани были куплены два Москвича,одни Жигули и одна Волга. Подарок за успешную приватизацию ведомственной собственности - магазинов. За получение акций Барса и др. предприятий.