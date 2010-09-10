Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3457
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 12:43

ivanes писал(а):Им платил будущий Президент ради выигрыша выборов.С того момента используется административный ресурс, черный пиар и новые технологии. Не беспокойтесь и не шумите про результаты выборов в 2018г.
Все идет с того 1996г. плоды рвите ныне или завтра.


Да я и не беспокоюсь :lol: особо... Вы в каком времени обычно пребывать изволите?

ivanes писал(а):Ну какая молодость в 1996г., пенсия пришла.


Дык... самое оно :mrgreen: последний ее (молодости), приступ. Потянуло на халявный концерт... а фигли, уплОчено же :twisted:

ivanes писал(а):
Одно расстройство,когда ....
ВОТ ЭТО Я ПЬЮ


От этого, небось, и расстройство... :lol: :lol: :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5358
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 13:10

Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих.
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