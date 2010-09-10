Сообщение Шварц » Сегодня, 12:43

ivanes писал(а): Им платил будущий Президент ради выигрыша выборов.С того момента используется административный ресурс, черный пиар и новые технологии. Не беспокойтесь и не шумите про результаты выборов в 2018г.

Все идет с того 1996г. плоды рвите ныне или завтра.



ivanes писал(а): Ну какая молодость в 1996г., пенсия пришла.



ivanes писал(а):

Одно расстройство,когда ....

ВОТ ЭТО Я ПЬЮ



Да я и не беспокоюсьособо... Вы в каком времени обычно пребывать изволите?Дык... самое онопоследний ее (молодости), приступ. Потянуло на халявный концерт... а фигли, уплОчено жеОт этого, небось, и расстройство...