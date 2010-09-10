Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Им платил будущий Президент ради выигрыша выборов.С того момента используется административный ресурс, черный пиар и новые технологии. Не беспокойтесь и не шумите про результаты выборов в 2018г.
Все идет с того 1996г. плоды рвите ныне или завтра.
Да я и не беспокоюсь особо... Вы в каком времени обычно пребывать изволите?
ivanes писал(а):Ну какая молодость в 1996г., пенсия пришла.
Дык... самое оно последний ее (молодости), приступ. Потянуло на халявный концерт... а фигли, уплОчено же
ivanes писал(а):
Одно расстройство,когда ....
ВОТ ЭТО Я ПЬЮ
От этого, небось, и расстройство...
Re: Что творится в нашей стране
Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих.
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих
Да, понятное дело Все были при деле, вроде бы...
На спонсора всего этого безобразия вы не похожи...
Видимо, в охране, на воротах стояли, безопасность периметра обеспечивали... или ̶с̶п̶и̶р̶т̶о̶в̶о̶з̶о̶м̶ поставщиком эрзац-алкоголя присусендились?
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