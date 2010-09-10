Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих.
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих
Да, понятное дело Все были при деле, вроде бы...
На спонсора всего этого безобразия вы не похожи...
Видимо, в охране, на воротах стояли, безопасность периметра обеспечивали... или ̶с̶п̶и̶р̶т̶о̶в̶о̶з̶о̶м̶ поставщиком эрзац-алкоголя присусендились?
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Накрывают стол
[url=http://radikal.ru][img]http://s011.ri316/17d253d54f.jp]
Дед, постыдись. Ты своих родственников показываешь как случайно разбогатевшее ЧМО. Еще унитаз покажи неспущенный.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
разбогатевшим родственникам доски втюхали сырые на постройку беседки-а они радуются. колбаска ужжж...а подобные пробочки от винца дедушка...применяются для дешевого пойла..ну или на крайняк с дорогой этикеткой...разлитой где то в гаражах с боярышником..UNCLE1911 писал(а):родственников показываешь как случайно разбогатевшее ЧМО. Еще унитаз покажи неспущенный.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Это шприц набивает колбасу.
Как называется шприц и на какой объем?
Re: Что творится в нашей стране
Шприц из Китая. Ручной. Две скорости подачи фарша. Объем 4,5 кг фарша (свинина+ говядина по 50%+ вода ледяная10% от веса фарша+специи и соль). Оболочка из кишек свиных.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц
Я не был спонсором.Наблюдал со стороны. Спонсор из Москвы,из Кремля.
Raider
В беседке нет досок,там брус .Пробочки не от дешевого вина,от импортного.Испания,Италия,Португалия. Куплено в Метро. Оптом.
Указатель температуры - передатчик,который передает данныеТ-внутри колбаски и внутри коптильни на приемник повару.
Позавидовал? Это все внука. Вино сына.Мои водка Талка. И фотоаппарат.
Я не был спонсором.Наблюдал со стороны. Спонсор из Москвы,из Кремля.
Raider
В беседке нет досок,там брус .Пробочки не от дешевого вина,от импортного.Испания,Италия,Португалия. Куплено в Метро. Оптом.
Указатель температуры - передатчик,который передает данныеТ-внутри колбаски и внутри коптильни на приемник повару.
Позавидовал? Это все внука. Вино сына.Мои водка Талка. И фотоаппарат.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Шварц
Я не был спонсором.Наблюдал со стороны.
Значит, вратарь... калитку открыть-закрыть Или порученец из местных аборигенов, типа подай-принеси... или придворный спиртовоз-виночерпий (вороватый, кстати)
ivanes писал(а):Спонсор из Москвы,из Кремля.
Неужели, оттуда? Из самого Кремля?
ivanes писал(а):
Указатель температуры - передатчик,который передает данныеТ-внутри колбаски и внутри коптильни на приемник повару.
Тогда уж оператору коптильной установки для расчета количества теплоты и потерь Хотя одним оператором тут явно не обойтись, нужен еще дедушка с калькулятором
Re: Что творится в нашей стране
сырой..и свежепокрашенный.ivanes писал(а):В беседке нет досок,там брус .
Очень веский показатель, если продукция куплена в "Метро", "Ашан"е, и прочих..ivanes писал(а): Пробочки не от дешевого вина,от импортного.Испания,Италия,Португалия. Куплено в Метро.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц-Хотя одним оператором тут явно не обойтись, нужен еще дедушка с калькулятором.
Для этого расчета есть программа и ноутбук.
Raider
Кстати.Брус привезен из Ласково. Мастера оттуда.
Для этого расчета есть программа и ноутбук.
Raider
Кстати.Брус привезен из Ласково. Мастера оттуда.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Для этого расчета есть программа и ноутбук.
Хех... Ну, значит, ждем скан теплового расчета Надеюсь, осилите ...
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Шварц-Хотя одним оператором тут явно не обойтись, нужен еще дедушка с калькулятором.
Для этого расчета есть программа и ноутбук.
Raider
Кстати.Брус привезен из Ласково. Мастера оттуда.
В Ласкове давно живут одни дачники и нет никаких предприятий.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Мне это по боку,кто там живет и кто торгует брусом.Хоть они из Деулино. Как сказали так сообщаю Вам.
Как там с судом по ЖК Мещера? Выселили с апартаментов?
Как там с судом по ЖК Мещера? Выселили с апартаментов?
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Мне это по боку,кто там живет и кто торгует брусом.Хоть они из Деулино. Как сказали так сообщаю Вам.
Ну да, Деулино и Ласково это одно и то же. Как Медведково и Бутово, примерно.
ivanes писал(а):Как там с судом по ЖК Мещера? Выселили с апартаментов?
Дед, а чё ты меня упрекаешь? Я штоль судья? Или ковалевский министр по экологии ? Ты вон Порошенку сколько лет разоблачаешь, а чё не разу его не засудил?
Дурдомовец, когда погонят с власти едроворье вместе с "сисьтемной" оппозицией, тогда и можно будет в суд подавать и к прокурору аппелировать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей