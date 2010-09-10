Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 21:27

ivanes писал(а): Мне это по боку,кто там живет и кто торгует брусом.Хоть они из Деулино. Как сказали так сообщаю Вам.



ivanes писал(а): Как там с судом по ЖК Мещера? Выселили с апартаментов?

Ну да, Деулино и Ласково это одно и то же. Как Медведково и Бутово, примерно.Дед, а чё ты меня упрекаешь? Я штоль судья? Или ковалевский министр по экологии ? Ты вон Порошенку сколько лет разоблачаешь, а чё не разу его не засудил?Дурдомовец, когда погонят с власти едроворье вместе с "сисьтемной" оппозицией, тогда и можно будет в суд подавать и к прокурору аппелировать.