Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 04 янв 2017, 13:10

Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 04 янв 2017, 15:41

Это шприц набивает колбасу.
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Подготовка к жарке колбасы
Изображение
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 04 янв 2017, 15:52

Жарим
Изображение
Регистрируем температуру
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 04 янв 2017, 15:58

Накрывают стол
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 04 янв 2017, 16:03

Остатки от выпитого
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3463
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 04 янв 2017, 16:37

ivanes писал(а):Я не был на концерте,я был там.где баксы отдавали и фуршет устроили. В Галкин смотрителем был. Фсбэшник там был.
Машины ГИБДД сопровождали отъезжающих


Да, понятное дело :lol: Все были при деле, вроде бы...
На спонсора всего этого безобразия вы не похожи...
Видимо, в охране, на воротах стояли, безопасность периметра обеспечивали... или ̶с̶п̶и̶р̶т̶о̶в̶о̶з̶о̶м̶ поставщиком эрзац-алкоголя присусендились?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11087
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 04 янв 2017, 17:58

ivanes писал(а):Накрывают стол
[url=http://radikal.ru][img]http://s011.ri316/17d253d54f.jp]

Дед, постыдись. Ты своих родственников показываешь как случайно разбогатевшее ЧМО. Еще унитаз покажи неспущенный.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 04 янв 2017, 20:13

UNCLE1911 писал(а):родственников показываешь как случайно разбогатевшее ЧМО. Еще унитаз покажи неспущенный.
разбогатевшим родственникам доски втюхали сырые на постройку беседки-а они радуются. колбаска ужжж...а подобные пробочки от винца дедушка...применяются для дешевого пойла..ну или на крайняк с дорогой этикеткой...разлитой где то в гаражах с боярышником..
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение listen10 » 04 янв 2017, 23:01

ivanes писал(а):Это шприц набивает колбасу.

Как называется шприц и на какой объем?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 06 янв 2017, 10:04

Шприц из Китая. Ручной. Две скорости подачи фарша. Объем 4,5 кг фарша (свинина+ говядина по 50%+ вода ледяная10% от веса фарша+специи и соль). Оболочка из кишек свиных.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 06 янв 2017, 10:17

Шварц
Я не был спонсором.Наблюдал со стороны. Спонсор из Москвы,из Кремля.
Raider
В беседке нет досок,там брус .Пробочки не от дешевого вина,от импортного.Испания,Италия,Португалия. Куплено в Метро. Оптом.
Указатель температуры - передатчик,который передает данныеТ-внутри колбаски и внутри коптильни на приемник повару.
Позавидовал? Это все внука. Вино сына.Мои водка Талка. И фотоаппарат.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3463
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 06 янв 2017, 11:41

ivanes писал(а):Шварц
Я не был спонсором.Наблюдал со стороны.


Значит, вратарь... калитку открыть-закрыть :lol: Или порученец из местных аборигенов, типа подай-принеси... или придворный спиртовоз-виночерпий (вороватый, кстати) :mrgreen:

ivanes писал(а):Спонсор из Москвы,из Кремля.


Неужели, оттуда? Из самого Кремля?

ivanes писал(а):
Указатель температуры - передатчик,который передает данныеТ-внутри колбаски и внутри коптильни на приемник повару.


Тогда уж оператору коптильной установки :lol: для расчета количества теплоты и потерь :twisted: Хотя одним оператором тут явно не обойтись, нужен еще дедушка с калькулятором
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 06 янв 2017, 17:33

ivanes писал(а):В беседке нет досок,там брус .
сырой..и свежепокрашенный.
ivanes писал(а): Пробочки не от дешевого вина,от импортного.Испания,Италия,Португалия. Куплено в Метро.
Очень веский показатель, если продукция куплена в "Метро", "Ашан"е, и прочих..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 18:32

Шварц-Хотя одним оператором тут явно не обойтись, нужен еще дедушка с калькулятором.
Для этого расчета есть программа и ноутбук.
Raider
Кстати.Брус привезен из Ласково. Мастера оттуда.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3463
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 18:39

ivanes писал(а):Для этого расчета есть программа и ноутбук.


Хех... :lol: Ну, значит, ждем скан теплового расчета :mrgreen: Надеюсь, осилите ...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11087
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 11:31

ivanes писал(а):Шварц-Хотя одним оператором тут явно не обойтись, нужен еще дедушка с калькулятором.
Для этого расчета есть программа и ноутбук.
Raider
Кстати.Брус привезен из Ласково. Мастера оттуда.

В Ласкове давно живут одни дачники и нет никаких предприятий.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:05

Мне это по боку,кто там живет и кто торгует брусом.Хоть они из Деулино. Как сказали так сообщаю Вам.
Как там с судом по ЖК Мещера? Выселили с апартаментов?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11087
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 21:27

ivanes писал(а):Мне это по боку,кто там живет и кто торгует брусом.Хоть они из Деулино. Как сказали так сообщаю Вам.

Ну да, Деулино и Ласково это одно и то же. Как Медведково и Бутово, примерно.
ivanes писал(а):Как там с судом по ЖК Мещера? Выселили с апартаментов?

Дед, а чё ты меня упрекаешь? Я штоль судья? Или ковалевский министр по экологии ? Ты вон Порошенку сколько лет разоблачаешь, а чё не разу его не засудил?
Дурдомовец, когда погонят с власти едроворье вместе с "сисьтемной" оппозицией, тогда и можно будет в суд подавать и к прокурору аппелировать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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