Сообщение MrM » Сегодня, 16:51

ivanes писал(а): отказаться от Крыма

ivanes писал(а): в необходимости для Украины отказаться от европейского направления

А зачем, если никому этого не надо. Ни новой украинской элите (старая разгромлена и рассеяна по всему свету), ни Порошенко, ни националистам, ни ушлым хохлам, не желающим тратить денежки на восстановление сепаратистских регионов. Вообще никому, кроме Пинчука.Донбасс сейчас не подарок, а скорее тяжкая ноша и для РФ, и для Украины, и для ЕС, и для ООН. Взявшему его на содержание нужно доплачивать, как усыновителю сироты. В Крыму было потеряно много имущества укроолигархами.Россия должна что-нибудь предложить взамен Украине (акции предприятий в РФ, газ по 100, нефть по 40), в противном случае это будет напоминать поражение в войне, а военным поражением тут и не пахнет. Больше похоже на цейтнот.