Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
США не могут воевать на стороне Украины, однако могут помочь договориться о решении конфликта на Донбассе, но для этого, как один из вариантов, Киев мог бы отказаться от Крыма. Об этом рассказал "Голосу Америки" конгрессмен-республиканец Дункан Хантер.
Основная идея статьи В. Пинчука в WSJ заключалась в необходимости для Украины отказаться от европейского направления, выбросить из головы такие недостижимые цели как вступление в ЕС и в НАТО. И как следствие этих рекомендаций Украина «должна на время» (читай, навсегда) забыть про Крым и наладить отношения с Россией: политические , торговые и согласиться на автономию Донбасса. В сущности Пинчук констатирует, что последние годы Украины проводила нереальную, оторванную от действительности, политику.
По самым скромным подсчетам, для выполнения условий Соглашения об ассоциации Украине уже необходимы 120-150 млрд долл, потому что инфраструктура просто разваливается на глазах (сотни километров дорог просто исчезают ежемесячно). Тем более этот разрыв этот невозможно ни то что преодолеть, но даже просто уменьшить в условиях жесткого противостояния с Россией, поскольку в Украину практически никто сейчас не инвестирует и инвестировать не будет. Это означает, что деградация экономики будет продолжаться и в течении 3-4 лет неизбежно наступить состояние failed state, т.е. неспособность государства выполнять свои функции
Подробнее: http://www.capital.ua/ru/publication/82 ... z4VS8WcPv2
Основная идея статьи В. Пинчука в WSJ заключалась в необходимости для Украины отказаться от европейского направления, выбросить из головы такие недостижимые цели как вступление в ЕС и в НАТО. И как следствие этих рекомендаций Украина «должна на время» (читай, навсегда) забыть про Крым и наладить отношения с Россией: политические , торговые и согласиться на автономию Донбасса. В сущности Пинчук констатирует, что последние годы Украины проводила нереальную, оторванную от действительности, политику.
По самым скромным подсчетам, для выполнения условий Соглашения об ассоциации Украине уже необходимы 120-150 млрд долл, потому что инфраструктура просто разваливается на глазах (сотни километров дорог просто исчезают ежемесячно). Тем более этот разрыв этот невозможно ни то что преодолеть, но даже просто уменьшить в условиях жесткого противостояния с Россией, поскольку в Украину практически никто сейчас не инвестирует и инвестировать не будет. Это означает, что деградация экономики будет продолжаться и в течении 3-4 лет неизбежно наступить состояние failed state, т.е. неспособность государства выполнять свои функции
Подробнее: http://www.capital.ua/ru/publication/82 ... z4VS8WcPv2
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):отказаться от Крыма
ivanes писал(а):в необходимости для Украины отказаться от европейского направления
А зачем, если никому этого не надо. Ни новой украинской элите (старая разгромлена и рассеяна по всему свету), ни Порошенко, ни националистам, ни ушлым хохлам, не желающим тратить денежки на восстановление сепаратистских регионов. Вообще никому, кроме Пинчука.
Донбасс сейчас не подарок, а скорее тяжкая ноша и для РФ, и для Украины, и для ЕС, и для ООН. Взявшему его на содержание нужно доплачивать, как усыновителю сироты. В Крыму было потеряно много имущества укроолигархами.
Россия должна что-нибудь предложить взамен Украине (акции предприятий в РФ, газ по 100, нефть по 40), в противном случае это будет напоминать поражение в войне, а военным поражением тут и не пахнет. Больше похоже на цейтнот.
https://youtu.be/adNAU4EgL_c
Re: Что творится в нашей стране
Чего то и тут дед на хохляндию свернул. Расскажи нам лучше про свою Нерезиновую. Какие там дела?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Пишут, что победа Трампа обогатила российских миллиардеров еще на $29 млрд: http://www.alpari.ru/ru/analytics/revie ... _10012017/ Как всегда - богатые богатеют, бедные беднеют...
Re: Что творится в нашей стране
Купил сегодня в Глобусе сосиски и шпикачки, такая гадость оказалась.
Что-то не пойму, у них там повар или технология поменялась? Давно правда не брал, но до этого вроде съедобные были.
Сосиски развариваются и какие-то совсем безвкусные, а шпикачки вообще чем-то неприятным отдают.
Что-то не пойму, у них там повар или технология поменялась? Давно правда не брал, но до этого вроде съедобные были.
Сосиски развариваются и какие-то совсем безвкусные, а шпикачки вообще чем-то неприятным отдают.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей