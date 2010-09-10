Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 11 янв 2017, 15:01

США не могут воевать на стороне Украины, однако могут помочь договориться о решении конфликта на Донбассе, но для этого, как один из вариантов, Киев мог бы отказаться от Крыма. Об этом рассказал "Голосу Америки" конгрессмен-республиканец Дункан Хантер.

Основная идея статьи В. Пинчука в WSJ заключалась в необходимости для Украины отказаться от европейского направления, выбросить из головы такие недостижимые цели как вступление в ЕС и в НАТО. И как следствие этих рекомендаций Украина «должна на время» (читай, навсегда) забыть про Крым и наладить отношения с Россией: политические , торговые и согласиться на автономию Донбасса. В сущности Пинчук констатирует, что последние годы Украины проводила нереальную, оторванную от действительности, политику.
По самым скромным подсчетам, для выполнения условий Соглашения об ассоциации Украине уже необходимы 120-150 млрд долл, потому что инфраструктура просто разваливается на глазах (сотни километров дорог просто исчезают ежемесячно). Тем более этот разрыв этот невозможно ни то что преодолеть, но даже просто уменьшить в условиях жесткого противостояния с Россией, поскольку в Украину практически никто сейчас не инвестирует и инвестировать не будет. Это означает, что деградация экономики будет продолжаться и в течении 3-4 лет неизбежно наступить состояние failed state, т.е. неспособность государства выполнять свои функции

Подробнее: http://www.capital.ua/ru/publication/82 ... z4VS8WcPv2
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2667
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение MrM » 11 янв 2017, 16:51

ivanes писал(а):отказаться от Крыма

ivanes писал(а):в необходимости для Украины отказаться от европейского направления

А зачем, если никому этого не надо. Ни новой украинской элите (старая разгромлена и рассеяна по всему свету), ни Порошенко, ни националистам, ни ушлым хохлам, не желающим тратить денежки на восстановление сепаратистских регионов. Вообще никому, кроме Пинчука.
Донбасс сейчас не подарок, а скорее тяжкая ноша и для РФ, и для Украины, и для ЕС, и для ООН. Взявшему его на содержание нужно доплачивать, как усыновителю сироты. В Крыму было потеряно много имущества укроолигархами.
Россия должна что-нибудь предложить взамен Украине (акции предприятий в РФ, газ по 100, нефть по 40), в противном случае это будет напоминать поражение в войне, а военным поражением тут и не пахнет. Больше похоже на цейтнот.
https://youtu.be/adNAU4EgL_c
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11097
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 11 янв 2017, 17:52

Чего то и тут дед на хохляндию свернул. Расскажи нам лучше про свою Нерезиновую. Какие там дела?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Holly » 12 янв 2017, 02:36

Пишут, что победа Трампа обогатила российских миллиардеров еще на $29 млрд: http://www.alpari.ru/ru/analytics/revie ... _10012017/ Как всегда - богатые богатеют, бедные беднеют...
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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение nik-petr » 12 янв 2017, 21:14

Купил сегодня в Глобусе сосиски и шпикачки, такая гадость оказалась.
Что-то не пойму, у них там повар или технология поменялась? Давно правда не брал, но до этого вроде съедобные были.
Сосиски развариваются и какие-то совсем безвкусные, а шпикачки вообще чем-то неприятным отдают.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 13 янв 2017, 10:55

UNCLE1911 писал(а):Чего то и тут дед на хохляндию свернул. Расскажи нам лучше про свою Нерезиновую. Какие там дела?

Дела в Нерезиновой нормальные.Землей не торгуют. Пенсии платят с московскими надбавками.Мне 3 970 руб/мес. Платят субсидию за жилье и телефон+50% за электроэнергию.
Бесплатный проезд в ОТ( автобус,троллейбус,Метро, ЦКД). Не жалуюсь.
Лекарства бесплатно. Прошел УЗИ-ЭХО сердца.Пока нормально.
Как там в Рязани?.Продано ли торгово-офисное здание по адресу Почтовая,63а? Давно выставлено на продажу.
Я знаю,что в Рязани,где грибы с глазами,все продается.
Хохляндия прощается с Обамой и Байденом,он прилетает к Порошенко 15 января 2017г. Прощальное турне. Украина плачет
или смеется? Ей позарез нужен очередной транш от МВФ.
Газпром увеличил на 19% поставки газа в Европу и достиг 621,5 млн куб.м в сутки.Северный поток загружен на 110% от проектной мощности.Рекорд.Морозы дали о себе знать. Но идет потепление климат а на земле.По науке.
Но снижены поставки через украинскую ГТС,в том числе в Словакию и Венгрию.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11097
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 13 янв 2017, 11:37

Надо им написать, чтоб вертолетному вору сократили поблажки. С родины сбежал, теперь Москву обкрадывает.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1897
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 13 янв 2017, 19:03

ivanes писал(а):Хохляндия прощается с Обамой и Байденом,он прилетает к Порошенко 15 января 2017г. Прощальное турне.
опять соврал?
ivanes писал(а):Газпром увеличил на 19% поставки газа в Европу и достиг 621,5 млн куб.м в сутки.Северный поток загружен на 110% от проектной мощности.
Это тебе в Газпроме сказали? чтоб ты дальше чушь нес?! Допиши в своем пасквиле..."Еврокомиссия разрешила "Газпрому" использовать на 90% германский газопровод Opal".
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 15 янв 2017, 14:43

В США подтвердили, что 15-18 января вице-президент США Джо Байден посетит Украину и Всемирный экономический форум в Давосе.
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_v-ss ... inu/746045

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Газпром" 11 января установил новый исторический рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье - 624 млн куб. м газа в сутки, сообщила компания.

Предыдущее пиковое значение составляло 621,8 млн куб. м, оно превышено на 2,2 млн куб. м, подчеркивается в сообщении.
http://www.interfax.ru/business/545092
Raider
Персонально для Вас,грамотея.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Vredtech » 10 фев 2017, 21:49

Не понял... что это такое было?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3477
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 22:52

Сотрудники Федеральной службы охраны получат право запрещать движение машин и пешеходов по охраняемым трассам

Разрешить
... временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны...
... обнажить оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения, предусмотренные законом. Применить оружие можно при попытке подозреваемого приблизиться к сотруднику или прикоснуться к нему.


Тунеядец ловко пометил...

Империя - страна для дураков.
Движенье перекрыто по причине
приезда Императора. Толпа
теснит легионеров, песни, крики;
но паланкин закрыт. Объект любви
не хочет быть объектом любопытства.


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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3477
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 09:46

Фига се... слетали на экскурсию :shock: https://www.rzn.info/news/2017/2/12/na- ... ozero.html

группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду


Вертолет Robinson в воскресенье рухнул в районе Телецкого озера. На его борту находились пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, а также профессиональный бейсджампер и парашютист Глеб Вореводин.

Анатолий Банных в 2009 году был в числе пассажиров вертолета, который разбился в горах на юге Алтая. Тогда погибли семь из 11 человек, находившихся на борту воздушного судна.



Бедовый, видать, был мужик... любил экскурсии

Анатолий Банных имеет опыт выживания в подобных ситуациях. В 2005 году он провел несколько дней в тайге из-за поломки своего вертолета Robinson.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 24 минуты назад

Для поиска МЧС привлек около 100 чел,26 ед.техники.Вертолет Robinson авария в Крыму.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 22 минуты назад

Губернатор Новгородской области подал заявление об отставке. Кто следующий?
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