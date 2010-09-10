Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
США не могут воевать на стороне Украины, однако могут помочь договориться о решении конфликта на Донбассе, но для этого, как один из вариантов, Киев мог бы отказаться от Крыма. Об этом рассказал "Голосу Америки" конгрессмен-республиканец Дункан Хантер.
Основная идея статьи В. Пинчука в WSJ заключалась в необходимости для Украины отказаться от европейского направления, выбросить из головы такие недостижимые цели как вступление в ЕС и в НАТО. И как следствие этих рекомендаций Украина «должна на время» (читай, навсегда) забыть про Крым и наладить отношения с Россией: политические , торговые и согласиться на автономию Донбасса. В сущности Пинчук констатирует, что последние годы Украины проводила нереальную, оторванную от действительности, политику.
По самым скромным подсчетам, для выполнения условий Соглашения об ассоциации Украине уже необходимы 120-150 млрд долл, потому что инфраструктура просто разваливается на глазах (сотни километров дорог просто исчезают ежемесячно). Тем более этот разрыв этот невозможно ни то что преодолеть, но даже просто уменьшить в условиях жесткого противостояния с Россией, поскольку в Украину практически никто сейчас не инвестирует и инвестировать не будет. Это означает, что деградация экономики будет продолжаться и в течении 3-4 лет неизбежно наступить состояние failed state, т.е. неспособность государства выполнять свои функции
Подробнее: http://www.capital.ua/ru/publication/82 ... z4VS8WcPv2
Основная идея статьи В. Пинчука в WSJ заключалась в необходимости для Украины отказаться от европейского направления, выбросить из головы такие недостижимые цели как вступление в ЕС и в НАТО. И как следствие этих рекомендаций Украина «должна на время» (читай, навсегда) забыть про Крым и наладить отношения с Россией: политические , торговые и согласиться на автономию Донбасса. В сущности Пинчук констатирует, что последние годы Украины проводила нереальную, оторванную от действительности, политику.
По самым скромным подсчетам, для выполнения условий Соглашения об ассоциации Украине уже необходимы 120-150 млрд долл, потому что инфраструктура просто разваливается на глазах (сотни километров дорог просто исчезают ежемесячно). Тем более этот разрыв этот невозможно ни то что преодолеть, но даже просто уменьшить в условиях жесткого противостояния с Россией, поскольку в Украину практически никто сейчас не инвестирует и инвестировать не будет. Это означает, что деградация экономики будет продолжаться и в течении 3-4 лет неизбежно наступить состояние failed state, т.е. неспособность государства выполнять свои функции
Подробнее: http://www.capital.ua/ru/publication/82 ... z4VS8WcPv2
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):отказаться от Крыма
ivanes писал(а):в необходимости для Украины отказаться от европейского направления
А зачем, если никому этого не надо. Ни новой украинской элите (старая разгромлена и рассеяна по всему свету), ни Порошенко, ни националистам, ни ушлым хохлам, не желающим тратить денежки на восстановление сепаратистских регионов. Вообще никому, кроме Пинчука.
Донбасс сейчас не подарок, а скорее тяжкая ноша и для РФ, и для Украины, и для ЕС, и для ООН. Взявшему его на содержание нужно доплачивать, как усыновителю сироты. В Крыму было потеряно много имущества укроолигархами.
Россия должна что-нибудь предложить взамен Украине (акции предприятий в РФ, газ по 100, нефть по 40), в противном случае это будет напоминать поражение в войне, а военным поражением тут и не пахнет. Больше похоже на цейтнот.
https://youtu.be/adNAU4EgL_c
Re: Что творится в нашей стране
Чего то и тут дед на хохляндию свернул. Расскажи нам лучше про свою Нерезиновую. Какие там дела?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Пишут, что победа Трампа обогатила российских миллиардеров еще на $29 млрд: http://www.alpari.ru/ru/analytics/revie ... _10012017/ Как всегда - богатые богатеют, бедные беднеют...
Re: Что творится в нашей стране
Купил сегодня в Глобусе сосиски и шпикачки, такая гадость оказалась.
Что-то не пойму, у них там повар или технология поменялась? Давно правда не брал, но до этого вроде съедобные были.
Сосиски развариваются и какие-то совсем безвкусные, а шпикачки вообще чем-то неприятным отдают.
Что-то не пойму, у них там повар или технология поменялась? Давно правда не брал, но до этого вроде съедобные были.
Сосиски развариваются и какие-то совсем безвкусные, а шпикачки вообще чем-то неприятным отдают.
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):Чего то и тут дед на хохляндию свернул. Расскажи нам лучше про свою Нерезиновую. Какие там дела?
Дела в Нерезиновой нормальные.Землей не торгуют. Пенсии платят с московскими надбавками.Мне 3 970 руб/мес. Платят субсидию за жилье и телефон+50% за электроэнергию.
Бесплатный проезд в ОТ( автобус,троллейбус,Метро, ЦКД). Не жалуюсь.
Лекарства бесплатно. Прошел УЗИ-ЭХО сердца.Пока нормально.
Как там в Рязани?.Продано ли торгово-офисное здание по адресу Почтовая,63а? Давно выставлено на продажу.
Я знаю,что в Рязани,где грибы с глазами,все продается.
Хохляндия прощается с Обамой и Байденом,он прилетает к Порошенко 15 января 2017г. Прощальное турне. Украина плачет
или смеется? Ей позарез нужен очередной транш от МВФ.
Газпром увеличил на 19% поставки газа в Европу и достиг 621,5 млн куб.м в сутки.Северный поток загружен на 110% от проектной мощности.Рекорд.Морозы дали о себе знать. Но идет потепление климат а на земле.По науке.
Но снижены поставки через украинскую ГТС,в том числе в Словакию и Венгрию.
Re: Что творится в нашей стране
Надо им написать, чтоб вертолетному вору сократили поблажки. С родины сбежал, теперь Москву обкрадывает.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
опять соврал?ivanes писал(а):Хохляндия прощается с Обамой и Байденом,он прилетает к Порошенко 15 января 2017г. Прощальное турне.
Это тебе в Газпроме сказали? чтоб ты дальше чушь нес?! Допиши в своем пасквиле..."Еврокомиссия разрешила "Газпрому" использовать на 90% германский газопровод Opal".ivanes писал(а):Газпром увеличил на 19% поставки газа в Европу и достиг 621,5 млн куб.м в сутки.Северный поток загружен на 110% от проектной мощности.
Re: Что творится в нашей стране
В США подтвердили, что 15-18 января вице-президент США Джо Байден посетит Украину и Всемирный экономический форум в Давосе.
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_v-ss ... inu/746045
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Газпром" 11 января установил новый исторический рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье - 624 млн куб. м газа в сутки, сообщила компания.
Предыдущее пиковое значение составляло 621,8 млн куб. м, оно превышено на 2,2 млн куб. м, подчеркивается в сообщении.
http://www.interfax.ru/business/545092
Raider
Персонально для Вас,грамотея.
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_v-ss ... inu/746045
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Газпром" 11 января установил новый исторический рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье - 624 млн куб. м газа в сутки, сообщила компания.
Предыдущее пиковое значение составляло 621,8 млн куб. м, оно превышено на 2,2 млн куб. м, подчеркивается в сообщении.
http://www.interfax.ru/business/545092
Raider
Персонально для Вас,грамотея.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что творится в нашей стране
Не понял... что это такое было?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Что творится в нашей стране
Сотрудники Федеральной службы охраны получат право запрещать движение машин и пешеходов по охраняемым трассам
Тунеядец ловко пометил...
Разрешить
... временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны...
... обнажить оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения, предусмотренные законом. Применить оружие можно при попытке подозреваемого приблизиться к сотруднику или прикоснуться к нему.
Тунеядец ловко пометил...
Империя - страна для дураков.
Движенье перекрыто по причине
приезда Императора. Толпа
теснит легионеров, песни, крики;
но паланкин закрыт. Объект любви
не хочет быть объектом любопытства.
Re: Что творится в нашей стране
Фига се... слетали на экскурсию https://www.rzn.info/news/2017/2/12/na- ... ozero.html
Бедовый, видать, был мужик... любил экскурсии
группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду
Вертолет Robinson в воскресенье рухнул в районе Телецкого озера. На его борту находились пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, а также профессиональный бейсджампер и парашютист Глеб Вореводин.
Анатолий Банных в 2009 году был в числе пассажиров вертолета, который разбился в горах на юге Алтая. Тогда погибли семь из 11 человек, находившихся на борту воздушного судна.
Бедовый, видать, был мужик... любил экскурсии
Анатолий Банных имеет опыт выживания в подобных ситуациях. В 2005 году он провел несколько дней в тайге из-за поломки своего вертолета Robinson.
Re: Что творится в нашей стране
Для поиска МЧС привлек около 100 чел,26 ед.техники.Вертолет Robinson авария в Крыму.
Re: Что творится в нашей стране
Губернатор Новгородской области подал заявление об отставке. Кто следующий?
Re: Что творится в нашей стране
Шварц писал(а):Фига се... слетали на экскурсию https://www.rzn.info/news/2017/2/12/na- ... ozero.html
А я то губы раскатал, что вслед за Ларгус-такси в Рязанской области, глядишь, и Robinson-такси организуют
Re: Что творится в нашей стране
АЛСНщик писал(а): глядишь, и Robinson-такси организуют
Дед nikols в Крыму организовал
ivanes писал(а):Вертолет Robinson авария в Крыму.
Он знаток вертолетов, продавал жеж ...
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