Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5433
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 29 минут назад

Доллары скупают туристы и Минфин. Спрос определяет цену доллара. Пора бы знать теорию маркетинга.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
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