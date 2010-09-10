Сообщение ivanes » 29 минут назад

Доллары скупают туристы и Минфин. Спрос определяет цену доллара. Пора бы знать теорию маркетинга.

Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.

Масло 82,5% исчезло из сетей.