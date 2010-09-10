Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
Доллары скупают туристы и Минфин. Спрос определяет цену доллара. Пора бы знать теорию маркетинга.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
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