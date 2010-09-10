Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Доллары скупают туристы и Минфин. Спрос определяет цену доллара. Пора бы знать теорию маркетинга.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.
Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка...
Слабо сформулировать основные?
ivanes писал(а):Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?
Re: Что творится в нашей стране
Про молоко понятно, сезон пришел, на лугах трава стоит стеной. А вот про масло чёто не врублюсь...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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