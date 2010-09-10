Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5458
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 19 фев 2017, 15:22

Доллары скупают туристы и Минфин. Спрос определяет цену доллара. Пора бы знать теорию маркетинга.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3509
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 19 фев 2017, 21:12

ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.


Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка... :mrgreen:
Слабо сформулировать основные?

ivanes писал(а):Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.


А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 07:47

Про молоко понятно, сезон пришел, на лугах трава стоит стеной. А вот про масло чёто не врублюсь...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5458
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 12:02

да,мы покупаем молоко МУ У Рязанское отборное жирностью 1,5%. Масло этой фирмы исчезло.
Ежегодно покупаем обувь Рязаньвест. Поддерживаем рязанского производителя.
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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

gta money adder

Сообщение Bransonfrifs » Сегодня, 12:09

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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

gta money adder

Сообщение Bransonfrifs » Сегодня, 13:00

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5458
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 48 минут назад

Шварц писал(а):
ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.


Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка... :mrgreen:
Слабо сформулировать основные?

ivanes писал(а):Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.


А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?

Изображение

Вот они

gta money adder

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Цитата

Сообщение Bransonfrifs » 21 фев 2017, 12:09
http://hoodia-reviews-online.com/gta-5- ... -no-survey
http://orderviagraonline247.com/does-gt ... rator-work
http://giegranelpredsit.jimdo.com/2016/ ... c-skidrow/
http://gta5onlinemoneyhackadder.simplesite.com/
http://forum.support.xerox.com/t5/user/ ... -id/177349
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5458
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 45 минут назад

Шварц
Или эти бредни
Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе




сообщение от olgalove90 » 21 фев 2017, 15:19
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