Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5468
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 19 фев 2017, 15:22

Доллары скупают туристы и Минфин. Спрос определяет цену доллара. Пора бы знать теорию маркетинга.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 19 фев 2017, 21:12

ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.


Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка... :mrgreen:
Слабо сформулировать основные?

ivanes писал(а):Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.


А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 20 фев 2017, 07:47

Про молоко понятно, сезон пришел, на лугах трава стоит стеной. А вот про масло чёто не врублюсь...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5468
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 20 фев 2017, 12:02

да,мы покупаем молоко МУ У Рязанское отборное жирностью 1,5%. Масло этой фирмы исчезло.
Ежегодно покупаем обувь Рязаньвест. Поддерживаем рязанского производителя.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5468
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 16:30

Шварц писал(а):
ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.


Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка... :mrgreen:
Слабо сформулировать основные?

ivanes писал(а):Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.


А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?

Изображение

Вот они

gta money adder

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Цитата

Сообщение Bransonfrifs » 21 фев 2017, 12:09
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5468
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 16:33

Шварц
Или эти бредни
Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе




сообщение от olgalove90 » 21 фев 2017, 15:19
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1910
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » Вчера, 19:23

ivanes писал(а):Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе
и тебя старый в блуд потянуло?? или троллям завидуешь, чаще тебя посты генерируют?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 21:36

ivanes писал(а):Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе



Неужели... вы подсветили, дедушка? :lol:

Ахренеть.jpg
Дед от щедрот своих поделиться решил )))
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5468
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:07

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